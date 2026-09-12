A solo una semana del inicio astronómico de la primavera, el panorama invernal se niega a retirarse del centro del país. Una irrupción de aire muy frío provocó un marcado descenso de las temperaturas desde las primeras horas de este sábado y desencadenó intensas nevadas en áreas serranas, un fenómeno que mantiene en alerta a la región por el impacto directo en la transitabilidad y la continuidad de las heladas durante el fin de semana.
Frío y nieve a una semana de la primavera en varias localidades de Córdoba
El fenómeno avanzó desde el centro del país y provocó cortes de rutas por la presencia de hielo sobre la calzada.
Las precipitaciones níveas, que comenzaron durante las últimas horas del viernes en territorio sanluiseño, avanzaron progresivamente con el correr de la madrugada hacia el sudoeste y las sierras elevadas. Sectores icónicos como el Cerro Champaquí, Los Gigantes y diversos puntos del Valle de Punilla —entre ellos Tío Mayu, La Cumbre y el Parador Río Yuspe— amanecieron cubiertos por un vistoso manto blanco, tras la precipitación continua registrada durante la noche y la mañana de este sábado.
Rutas cortadas y el avance hacia localidades turísticas
La acumulación de nieve y la formación de hielo sobre la carpeta asfáltica obligaron a las autoridades viales y a la Policía Caminera a disponer el corte total de circulación en arterias clave de la red vial interprovincial, como la Ruta Provincial E-34 en la zona del Camino de las Altas Cumbres, con el fin de prevenir accidentes de tránsito.
El temporal no se limitó a las altas cumbres: también se registraron los primeros copos en localidades turísticas tradicionales como San Javier y Yacanto, en el Valle de Traslasierra, así como en sectores del sur de la provincia mediterránea. Según las estimaciones meteorológicas vigentes, si las bajas temperaturas y la inestabilidad se mantienen hacia las últimas horas del día, el fenómeno podría alcanzar zonas aún más bajas, incluyendo áreas urbanas como Villa Carlos Paz.
El temporal no se limitó a las altas cumbres: también se registraron los primeros copos en localidades turísticas tradicionales como San Javier y Yacanto, en el Valle de Traslasierra, así como en sectores del sur de la provincia mediterránea. Según las estimaciones meteorológicas vigentes, si las bajas temperaturas y la inestabilidad se mantienen hacia las últimas horas del día, el fenómeno podría alcanzar zonas aún más bajas, incluyendo áreas urbanas como Villa Carlos Paz.
Alerta por bajas temperaturas y pronóstico extendido
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta por marcas térmicas notablemente bajas para la franja central de la Argentina. El ingreso de esta masa helada dejará durante el resto del sábado y la jornada del domingo temperaturas máximas que difícilmente superen los 11 grados, acompañadas por mínimas extremas que rondarán entre los 3 y los 5 grados en zonas urbanas, con valores por debajo de cero en áreas rurales y de montaña.
De acuerdo con el pronóstico del organismo oficial, el ambiente frío y la inestabilidad predominarán durante todo el fin de semana. El repunte paulatino de las marcas térmicas se vislumbra hacia el inicio de la semana laboral: se prevén 17 grados de máxima para el lunes, superando los 21 y 22 grados recién entre el martes y el miércoles de la semana entrante, cuando la masa de aire frío comience a retirarse de forma definitiva.