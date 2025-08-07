#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Este jueves

Alerta amarillo por frío extremo en Córdoba y otra provincia de Argentina

El aviso del Servicio Meteorológico afecta también a San Luis.

Se espera una jornada de bastante frío en el centro del país. Crédito: Guillermo Di Salvatore
 10:02
Por: 

Junto a las malas condiciones que afectan a buena parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó para este jueves sus alertas por bajas temperaturas extremas.

Mirá tambiénQué dice el pronóstico del tiempo este jueves en la ciudad de Santa Fe

Otra vez, se trata de avisos de nivel amarillo que rigen desde el miércoles y se extiende en zonas de las provincias de Córdoba y San Luis.

Qué implica cada nivel de alerta por temperaturas extremas

Alerta amarilla

El alerta de nivel amarillo establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al sistema del SMN.

El gráfico de alerta por frío el SMN.El gráfico de alerta por frío el SMN.

Implica, en este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Alerta naranja

El alerta naranja implica un efecto moderado a alto en la salud. Las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

También rige un alerta amarillo por vientos fuertes en Tierra del Fuego. Crédito: SMNTambién rige un alerta amarillo por vientos fuertes en Tierra del Fuego. Crédito: SMN

Qué es un evento de temperaturas extremas

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.

Recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas

Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud:

  • Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.
  • Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
  • Mantener la casa calefaccionada de forma segura.
  • Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.
  • Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.
  • En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.
  • De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.
  • No fumar en ambientes cerrados.
  • Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.
CLIMA EXTENDIDO

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Córdoba
San Luis

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro