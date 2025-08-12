#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Este martes

Alerta amarillo por lluvias fuertes en una provincia de Argentina

El aviso del Servicio Meteorológico afecta a Neuquén.

El alerta afecta únicamente a Neuquén. Crédito: Manuel Fabatía
 10:18

La semana se mantiene con mal clima en diferentes partes del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía alertas por lluvias fuertes en algunas localidades.

Mirá tambiénQué dice el pronóstico del tiempo este martes en la ciudad de Santa Fe

De esta forma, rige este martes un alerta amarillo para zonas de la cordillera de Neuquén.

El gráfico de alerta del SMN.El gráfico de alerta del SMN.

Alerta por lluvias fuertes

De acuerdo con el reporte del organismo, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por lluvias. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta que los fenómenos sean en forma de nieve en las zonas más altas".

El alerta afecta únicamente a Neuquén. Crédito: Flavio RainaEl alerta afecta únicamente a Neuquén. Crédito: Flavio Raina

Recomendaciones del SMN por lluvias fuertes

  • Evitar actividades al aire libre.
  • No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Quedarse lejos de zonas costeras y ribereñas.
  • Mantenerse informado por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
CLIMA EXTENDIDO

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Neuquén
Servicio Meteorológico Nacional

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro