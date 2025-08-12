Alerta amarillo por lluvias fuertes en una provincia de Argentina

La semana se mantiene con mal clima en diferentes partes del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía alertas por lluvias fuertes en algunas localidades.
El aviso del Servicio Meteorológico afecta a Neuquén.
De esta forma, rige este martes un alerta amarillo para zonas de la cordillera de Neuquén.
De acuerdo con el reporte del organismo, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por lluvias. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta que los fenómenos sean en forma de nieve en las zonas más altas".
