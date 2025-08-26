#HOY:

Alerta amarillo por vientos fuertes y tormentas en dos provincias de Argentina

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta a Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El sur argentino sufrirá de las inclemencias climáticas. Crédito: Fernando Nicola
 10:30

El mal clima se mantiene este martes en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.

Se trata de un alerta amarillo que sigue para casi toda la provincia de Tierra del Fuego y en la costa sur de Santa Cruz.

Alerta amarillo por viento fuerte

De acuerdo con el reporte del organismo, en zonas del norte del país, “el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 65 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual”.

El gráfico de alertas por vientos del SMN.El gráfico de alertas por vientos del SMN.

Recomendaciones del SMN por viento fuerte

  • Evitar actividades al aire libre.
  • Asegurar los elementos que puedan volarse.
  • Mantenerse informado por autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta por lluvias fuertes

En simultáneo, rige este martes un alerta amarillo para zonas de la cordillera sur de Santa Cruz.

El gráfico de alertas por lluvias del SMN.El gráfico de alertas por lluvias del SMN.

De acuerdo con el reporte del organismo, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por lluvias persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En las zonas más elevadas, las precipitaciones podrán ser en forma de nieve o lluvia y nieve mezclad".

Recomendaciones del SMN por lluvias fuertes

  • Evitar actividades al aire libre.
  • No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Quedarse lejos de zonas costeras y ribereñas.
  • Mantenerse informado por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
CLIMA EXTENDIDO

