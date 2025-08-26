Alerta amarillo por vientos fuertes y tormentas en dos provincias de Argentina

El mal clima se mantiene este martes en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.
El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta a Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Se trata de un alerta amarillo que sigue para casi toda la provincia de Tierra del Fuego y en la costa sur de Santa Cruz.
De acuerdo con el reporte del organismo, en zonas del norte del país, “el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 65 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual”.
En simultáneo, rige este martes un alerta amarillo para zonas de la cordillera sur de Santa Cruz.
De acuerdo con el reporte del organismo, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por lluvias persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En las zonas más elevadas, las precipitaciones podrán ser en forma de nieve o lluvia y nieve mezclad".
