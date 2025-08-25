Alerta amarillo por vientos fuertes en dos provincias de Argentina

El mal clima se mantiene este lunes en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.
El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta a Buenos Aires y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Se trata de un alerta amarillo que sigue en zonas de las provincias de Buenos Aires y Tierra del Fuego.
De acuerdo con el reporte del organismo, en zonas de Buenos Aires con alerta amarilla, “el área será afectada por vientos fuertes del sector oeste con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h".
En zonas con alerta amarillo en Tierra del Fuego, el SMN indicó que “el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 65 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 100 km/h”.
