El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas para este sábado 2 de mayo que alcanza a las provincias de Formosa, Corrientes y Misiones. Además, se informó una advertencia por vientos intensos en sectores de la provincia de Buenos Aires.
Alerta en cuatro provincias por tormentas y viento este sábado
Se esperan fuertes tormentas y ráfagas de viento en el noreste argentino y en áreas de Buenos Aires, con posibles consecuencias significativas para la región.
Alerta por tormentas
El organismo indicó que el área bajo alerta amarilla será afectada por tormentas de variada intensidad, con acumulados de precipitación estimados entre 50 y 70 mm. También podrían presentarse caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento que superarían los 60 km/h.
En el caso de Misiones, rige una alerta naranja por tormentas fuertes, con precipitaciones acumuladas entre 50 y 90 mm. En este sector, además, las ráfagas podrían superar los 90 km/h, lo que eleva el nivel de riesgo meteorológico.
Horarios de mayor impacto
En Formosa, la advertencia se extenderá durante la mañana y la tarde. En Corrientes, el fenómeno se concentrará principalmente durante la mañana.
Para Misiones, la situación es más compleja: en el centro y sur de la provincia rige alerta naranja durante la mañana, mientras que en el norte se mantiene alerta amarilla por la mañana y la tarde.
Vientos fuertes
En paralelo, el SMN también advirtió por vientos del sector sur en una zona de la provincia de Buenos Aires. Las velocidades oscilarán entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h durante la mañana.