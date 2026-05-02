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Alerta en cuatro provincias por tormentas y viento este sábado

Se esperan fuertes tormentas y ráfagas de viento en el noreste argentino y en áreas de Buenos Aires, con posibles consecuencias significativas para la región.

El área bajo alerta amarilla será afectada por tormentas intensas.El área bajo alerta amarilla será afectada por tormentas intensas.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas para este sábado 2 de mayo que alcanza a las provincias de Formosa, Corrientes y Misiones. Además, se informó una advertencia por vientos intensos en sectores de la provincia de Buenos Aires.

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Alerta por tormentas

El organismo indicó que el área bajo alerta amarilla será afectada por tormentas de variada intensidad, con acumulados de precipitación estimados entre 50 y 70 mm. También podrían presentarse caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento que superarían los 60 km/h.

En el caso de Misiones, rige una alerta naranja por tormentas fuertes, con precipitaciones acumuladas entre 50 y 90 mm. En este sector, además, las ráfagas podrían superar los 90 km/h, lo que eleva el nivel de riesgo meteorológico.

Advierten por lluvias intensas, posible caída de granizo y ráfagas fuertes.Advierten por lluvias intensas, posible caída de granizo y ráfagas fuertes.

Horarios de mayor impacto

En Formosa, la advertencia se extenderá durante la mañana y la tarde. En Corrientes, el fenómeno se concentrará principalmente durante la mañana.

Para Misiones, la situación es más compleja: en el centro y sur de la provincia rige alerta naranja durante la mañana, mientras que en el norte se mantiene alerta amarilla por la mañana y la tarde.

Vientos fuertes

En paralelo, el SMN también advirtió por vientos del sector sur en una zona de la provincia de Buenos Aires. Las velocidades oscilarán entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h durante la mañana.

Zonas bajo alerta amarilla por vientos fuertes en Buenos Aires.Zonas bajo alerta amarilla por vientos fuertes en Buenos Aires.
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