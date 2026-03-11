Alerta amarilla por tormentas: qué provincias estarán afectadas este miércoles
Se anticipa precipitaciones intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que podrían superar los 70 km/h y posible caída de granizo en distintas regiones del país durante la jornada.
El organismo anticipó lluvias abundantes, ráfagas fuertes y posible caída de granizo en distintas regiones.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará este miércoles 11 de marzo a diversas provincias del país. El aviso alcanza a zonas del norte, centro y sur de Argentina, donde se prevén fenómenos meteorológicos de variada intensidad.
De acuerdo con el organismo, las tormentas podrían presentarse con lluvias intensas en períodos cortos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y, en algunos casos, caída de granizo.
Según el informe del SMN, el área bajo alerta será afectada por tormentas que, en algunos sectores, podrían desarrollarse con intensidad fuerte.
Estos fenómenos estarán acompañados principalmente por abundantes precipitaciones en lapsos breves, descargas eléctricas frecuentes, ráfagas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo.
Las condiciones climáticas podrían generar complicaciones puntuales, especialmente en zonas donde las lluvias se concentren en poco tiempo.
Varias provincias se encuentran bajo advertencia meteorológica por la llegada de tormentas.
Provinciasalcanzadaspor laalerta
La advertencia meteorológica abarca a varias provincias del país.
En el norte argentino se encuentran bajo alerta sectores de Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Corrientes.
El aviso también incluye áreas de Mendoza y La Pampa, en la región central, así como zonas de Río Negro y Chubut en la Patagonia.
De esta manera, el fenómeno climático abarcará una extensa franja del territorio nacional durante la jornada.
Precipitaciones previstas
El SMN indicó que en las provincias del norte se esperan los mayores acumulados de lluvia.
En esa región, las precipitaciones podrían ubicarse entre 30 y 70 milímetros, dependiendo de la intensidad de las tormentas.
En cambio, en el centro y el sur del país los registros estimados serían menores, con valores que oscilarían entre 10 y 30 milímetros.