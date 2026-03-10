Rige un alerta por tormentas para gran parte de Santa Fe y provincias del centro – norte argentino

El Servicio Meteorológico Nacional informó este lunes que para la jornada del martes rige un alerta amarillo por tormentas para gran parte de la provincia de Santa Fe y zonas de San Luis, Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa y Chaco.
En Santa Fe
En territorio santafesino, los departamentos afectados por el aviso son 9 de Julio, San Cristóbal, San Justo, General Obligado, San Javier y Vera.
Fuente: SMN
El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.
Recomendaciones
En el mismo sentido, el organismo recomendó evitar salir: no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros: desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; retirar y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento; y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.