SMN

Tormentas fuertes y lluvias: el pronóstico con alerta amarilla para varias provincias

Anticipan inestabilidad en distintas regiones del país durante este lunes, con fenómenos que podrían incluir precipitaciones intensas en lapsos breves, actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo en sectores del norte, centro y sur argentino.