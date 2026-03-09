Tormentas fuertes y lluvias: el pronóstico con alerta amarilla para varias provincias
Anticipan inestabilidad en distintas regiones del país durante este lunes, con fenómenos que podrían incluir precipitaciones intensas en lapsos breves, actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo en sectores del norte, centro y sur argentino.
Las zonas se verán afectadas por tormentas de variada intensidad. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a distintas zonas del país durante este lunes 9 de marzo. El aviso alcanza sectores de Buenos Aires, Formosa y Misiones, donde se prevén fenómenos meteorológicos que podrían registrarse con variada intensidad a lo largo de la jornada.
Además, el organismo también mantiene vigente una alerta amarilla por lluvias para algunas áreas de Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Según el informe oficial, las regiones bajo alerta por tormentas podrían experimentar episodios aislados, aunque en algunos casos se presentarán con fuerza considerable. Estos fenómenos estarán acompañados principalmente por lluvias abundantes en períodos cortos de tiempo.
También se espera actividad eléctrica frecuente, posibles caídas de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h. Estas condiciones pueden generar inconvenientes puntuales, especialmente en zonas urbanas con drenaje limitado o durante momentos de mayor intensidad de las precipitaciones.
Las zonas bajo alerta este lunes.
En cuanto a los acumulados de agua, el SMN prevé valores que oscilarán entre 20 y 60 mm, con la posibilidad de que en determinados sectores estas cifras se superen de forma puntual.
Alerta por lluvias en el sur del país
El organismo meteorológico también emitió una alerta amarilla por lluvias que abarca sectores de Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En estas provincias se anticipan precipitaciones persistentes, algunas de ellas localmente intensas.
Para estas áreas, los acumulados estimados se ubican entre 10 y 20 mm. Sin embargo, el reporte advierte que en determinadas localidades los valores podrían superar ese rango de manera aislada.
Las zonas bajo alerta este lunes.
Horarios previstos para cada región
El informe del SMN detalla que las alertas se activarán en diferentes momentos del día según la provincia.
Durante la mañana, el aviso meteorológico afectará principalmente a Formosa, Río Negro y Santa Cruz. En cambio, hacia la tarde, las condiciones de inestabilidad se trasladarán a Misiones, Buenos Aires y Tierra del Fuego.
Dónde consultar la información actualizada
Para conocer el estado del tiempo con mayor precisión, el organismo recomienda revisar el apartado de alertas meteorológicas en su sitio oficial. Allí se publicará la información actualizada con el nivel de alerta vigente, los horarios estimados y el detalle específico para cada localidad.
Este seguimiento permite anticipar posibles cambios en las condiciones climáticas y tomar precauciones ante la probabilidad de tormentas o lluvias intensas.