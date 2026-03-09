El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Se registran demoras en el acceso a la ciudad por Iturraspe. Los demás accesos a la ciudad no registran inconvenientes.
Accesos a Rosario con tránsito normal y buena visibilidad.
Las rutas y accesos de las regiones sur, centro y norte, se encuentran con calzadas húmedas, resbaladizas y con banquinas inestables por la presencia de lluvias y lloviznas de variada intensidad. Se recomienda extremar precauciones al transitar.
Por su parte, en la Autopista Santa Fe-Rosario registran precipitaciones de variada intensidad en algunos sectores del corredor. Circular con precaución.
En el KM 52, altura de Maciel. Presencia de humo por basural encendido - Circular con precaución