El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Lunes 09.03

07:30 Accesos a Santa Fe: demoras en Iturraspe

Se registran demoras en el acceso a la ciudad por Iturraspe. Los demás accesos a la ciudad no registran inconvenientes.

Lunes 09.03

07:29 Accesos a Rosario con normalidad

Accesos a Rosario con tránsito normal y buena visibilidad.

Lunes 09.03

07:25 Precipitaciones en las rutas santafesinas

Las rutas y accesos de las regiones sur, centro y norte, se encuentran con calzadas húmedas, resbaladizas y con banquinas inestables por la presencia de lluvias y lloviznas de variada intensidad. Se recomienda extremar precauciones al transitar.

Por su parte, en la Autopista Santa Fe-Rosario registran precipitaciones de variada intensidad en algunos sectores del corredor. Circular con precaución.

Lunes 09.03

06:19 Estado de las rutas

En el KM 52, altura de Maciel. Presencia de humo por basural encendido - Circular con precaución

