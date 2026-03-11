Cómo estará el tiempo en la ciudad de Santa Fe este miércoles

Durante la mañana, el cielo en la ciudad de Santa Fe, se mantiene parcialmente nublado y la temperatura ronda los 22°C, con viento del noreste entre 13 y 22 km/h. La humedad es elevada —cercana al 90%— lo que genera una sensación térmica más pesada en las primeras horas del día.
Con el avance de la tarde, el cielo estará algo nublado y la temperatura llegará a su pico máximo cercano a los 30°C. El viento rotará al sector este y mantendrá intensidades similares, lo que ayudará a sostener condiciones relativamente estables.
Imagen ilustrativa
Hacia la noche, el cielo volverá a presentarse parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta alrededor de los 23°C, manteniéndose el tiempo seco y sin probabilidades de precipitaciones.
En cuanto a las condiciones generales, la visibilidad se mantiene en torno a los 12 kilómetros, con presión atmosférica cercana a los 1014 hPa y viento leve del sector este.