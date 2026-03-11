#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Pronóstico

Cómo estará el tiempo en la ciudad de Santa Fe este miércoles

La jornada se presenta sin probabilidades de lluvia y con una máxima que alcanzará los 30°C en la capital provincial.

Imagen ilustrativa Créditos: Manuel FabatiaImagen ilustrativa Créditos: Manuel Fabatia
Seguinos en
Por: 

Durante la mañana, el cielo en la ciudad de Santa Fe, se mantiene parcialmente nublado y la temperatura ronda los 22°C, con viento del noreste entre 13 y 22 km/h. La humedad es elevada —cercana al 90%— lo que genera una sensación térmica más pesada en las primeras horas del día.

Con el avance de la tarde, el cielo estará algo nublado y la temperatura llegará a su pico máximo cercano a los 30°C. El viento rotará al sector este y mantendrá intensidades similares, lo que ayudará a sostener condiciones relativamente estables.

Imagen ilustrativaImagen ilustrativa

Hacia la noche, el cielo volverá a presentarse parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta alrededor de los 23°C, manteniéndose el tiempo seco y sin probabilidades de precipitaciones.

En cuanto a las condiciones generales, la visibilidad se mantiene en torno a los 12 kilómetros, con presión atmosférica cercana a los 1014 hPa y viento leve del sector este.

Mirá tambiénEn Santa Fe aumentaron las multas: cuáles son los nuevos costos de las infracciones más comunes

Pronóstico extendido

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa que las condiciones estables continuarán durante los próximos días, con temperaturas en ascenso y sin lluvias en el corto plazo.

Jueves: se espera una jornada con mínima de 18°C y máxima de 30°C, con cielo parcialmente nublado y ambiente templado a cálido.

Viernes: las temperaturas subirán levemente, con mínima de 20°C y máxima de 31°C. El cielo seguirá con nubosidad variable.

Sábado: el fin de semana comenzará con condiciones similares, mínima de 20°C y máxima de 31°C, en un contexto de tiempo estable.

CLIMA EXTENDIDO
Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Clima en Santa Fe
Santa Fe Ciudad
Servicio Meteorológico Nacional

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro