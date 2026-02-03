#HOY:

Emitieron alerta amarilla por tormentas fuertes en el oeste del país

El fenómeno afectará durante la noche y la madrugada a distintas provincias, con probabilidad de granizo, lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas y marcada actividad eléctrica.

El SMN advirtió por tormentas fuertes a severas que podrían registrarse.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a distintas zonas de Mendoza y San Luis durante este martes.

Según el organismo, el fenómeno se desarrollará desde la noche y se extenderá hasta la madrugada. Se esperan tormentas aisladas de intensidad fuerte a localmente severa, con condiciones meteorológicas adversas en los sectores alcanzados por el alerta.

Granizo, viento y lluvias intensas

Las tormentas podrán estar acompañadas por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundantes precipitaciones en cortos períodos y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h. Además, se estiman valores de lluvia acumulada de entre 20 y 50 milímetros.

Hay alerta amarilla por tormentas en dos provincias este martes.

El alerta amarilla comprende áreas puntuales de las provincias de Mendoza y San Luis, donde se recomienda extremar las precauciones ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos.

Recomendaciones

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos:

  • Evitar salir de los hogares si no es necesario.
  • No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros.
  • Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.
  • Asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
  • En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en una vivienda, edificio o vehículo cerrado.
