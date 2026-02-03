#HOY:

Fuerte temporal sorprendió a turistas en Mar del Plata y provocó destrozos

La tormenta, con lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento, obligó a evacuar balnearios y dejó importantes daños en vehículos, paradores y el tendido eléctrico.

La zona sur fue el epicentro de los daños materiales más graves.
Por: 

Lo que había comenzado como una jornada típica de verano, con temperaturas que llegaron a los 36 °C, terminó en una tarde de tensión y desorden para miles de turistas en Mar del Plata. Cerca de las 17 horas, un frente de tormentas severas impactó de lleno sobre la ciudad y obligó a evacuar de forma masiva los balnearios.

La caída repentina de granizo, sumada a un brusco cambio en las condiciones climáticas, tomó por sorpresa a los veraneantes. En cuestión de minutos, la arena quedó vacía mientras turistas corrían para resguardarse y proteger sus vehículos ante la intensidad del fenómeno.

Daños materiales

La zona sur de la ciudad fue la más afectada. Sectores como Punta Mogotes, Faro Norte y Punta Cantera registraron la caída de piedras de hielo de gran tamaño, lo que provocó roturas de parabrisas, vidrios y abolladuras en numerosos automóviles.

En paradores como Playa Guillermo, el temporal causó daños estructurales en carpas y mobiliario. A su vez, en el barrio Alfar se reportó la caída de árboles sobre el tendido eléctrico, situación que derivó en cortes de suministro y en la saturación de las líneas de reclamo de Defensa Civil y de la empresa Edea.

Sin heridos, pero continúa el alerta

A pesar de la violencia del temporal y de la difusión de videos impactantes en redes sociales, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas. No obstante, el alerta meteorológico continúa vigente hasta la mañana del martes.

Se esperan lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 75 km/h y persistente actividad eléctrica. Ante este escenario, se recomendó extremar las medidas de precaución y evitar desplazamientos innecesarios por la vía pública.

Mar del Plata
Buenos Aires
Videos

