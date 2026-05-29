El organismo meteorológico nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes en distintos sectores del norte argentino. El aviso alcanza a provincias donde se esperan lluvias fuertes, actividad eléctrica y ráfagas intensas durante gran parte de la jornada.
Tormentas fuertes y granizo: las cuatro provincias bajo alerta este viernes
El fenómeno afectará sectores del norte argentino con abundante agua en cortos períodos, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.
Las zonas afectadas incluyen áreas de Misiones, Chaco, Formosa y el norte de Corrientes, donde podrían registrarse fenómenos de variada intensidad con mejoras temporarias.
Qué fenómenos se esperan
De acuerdo con el informe oficial, las tormentas podrían presentarse de forma localmente fuerte y estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.
Además, se prevén acumulados de precipitación de entre 45 y 65 milímetros, aunque no se descarta que algunas localidades superen esos valores de manera puntual.
Las condiciones más inestables podrían afectar especialmente zonas urbanas y rutas, por lo que se recomienda circular con precaución y seguir las actualizaciones oficiales.
Las provincias bajo advertencia
El fenómeno alcanzará distintos sectores del norte del país. Entre las provincias incluidas dentro del área de alerta aparecen:
- Misiones
- Chaco
- Formosa
- Norte de Corrientes
Las autoridades continúan monitoreando el avance del sistema y no descartan nuevas actualizaciones si las condiciones meteorológicas cambian en las próximas horas.
Recomendaciones para evitar riesgos
Frente al pronóstico de tormentas, se difundieron medidas preventivas para reducir situaciones de peligro:
- Evitar salir del hogar si no es necesario.
- Mantener limpios desagües y no sacar residuos a la vía pública.
- Desconectar electrodomésticos si ingresa agua a la vivienda.
- Mantener puertas y ventanas cerradas.
- Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- Buscar refugio en espacios cerrados si se está al aire libre.