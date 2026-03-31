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Lluvias y tormentas afectarán nueve provincias este martes

Se esperan fuertes ráfagas, granizo y actividad eléctrica en varias regiones del país durante este martes, con alerta amarilla vigente.

El organismo advirtió por fenómenos intensos con lluvias fuertes durante la jornada.El organismo advirtió por fenómenos intensos con lluvias fuertes durante la jornada.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este martes 31 de marzo, que afectará a nueve provincias del país: Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, sin incluir el área metropolitana (AMBA).

Se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes, acompañadas de precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas de viento de hasta 80 km/h y actividad eléctrica frecuente. Los valores de precipitación acumulada estimados oscilarán entre 20 y 65 mm, aunque podrían variar según la zona.

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Horarios en cada provincia

El SMN precisó que en Jujuy, Mendoza, San Luis y Córdoba la alerta regirá por la noche, mientras que en Salta, Catamarca y La Pampa afectará durante la tarde y la noche. Río Negro tendrá el riesgo por la mañana, y Buenos Aires a lo largo de todo el día.

Las zonas bajo alerta amarilla este martes.Las zonas bajo alerta amarilla este martes.

Las autoridades recomiendan evitar salir de casa, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar electrodomésticos y alejarse de puertas y ventanas. También aconsejan asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y buscar refugio inmediato si se está al aire libre.

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