El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este martes 31 de marzo, que afectará a nueve provincias del país: Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, sin incluir el área metropolitana (AMBA).
Lluvias y tormentas afectarán nueve provincias este martes
Se esperan fuertes ráfagas, granizo y actividad eléctrica en varias regiones del país durante este martes, con alerta amarilla vigente.
Se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes, acompañadas de precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas de viento de hasta 80 km/h y actividad eléctrica frecuente. Los valores de precipitación acumulada estimados oscilarán entre 20 y 65 mm, aunque podrían variar según la zona.
Horarios en cada provincia
El SMN precisó que en Jujuy, Mendoza, San Luis y Córdoba la alerta regirá por la noche, mientras que en Salta, Catamarca y La Pampa afectará durante la tarde y la noche. Río Negro tendrá el riesgo por la mañana, y Buenos Aires a lo largo de todo el día.
Las autoridades recomiendan evitar salir de casa, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar electrodomésticos y alejarse de puertas y ventanas. También aconsejan asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y buscar refugio inmediato si se está al aire libre.