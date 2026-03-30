Ocho provincias bajo alerta este lunes por tormentas
El aviso advierte sobre la posibilidad de precipitaciones intensas en cortos períodos, acompañadas por actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento fuertes y ocasional caída de granizo en varias regiones del país.
Se esperan fuertes lluvias en varias regiones del país.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas que alcanza a distintos sectores del país, incluyendo provincias como Buenos Aires, Chubut, Río Negro, La Pampa, La Rioja, Catamarca, Salta y Tucumán. Además, se mantiene una advertencia por lluvias en la zona cordillerana de Santa Cruz.
Alertanaranja
En el este de Río Negro rige una alerta naranja por tormentas que podrían presentar variada intensidad, algunas con características severas. Se prevé que estén acompañadas por lluvias intensas en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.
Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 20 y 40 mm, aunque podrían superarse de manera puntual. Este nivel de alerta implica fenómenos meteorológicos peligrosos que pueden generar inconvenientes.
En tanto, Buenos Aires y La Pampa también se encuentran bajo alerta naranja. Allí se esperan tormentas fuertes, con abundantes precipitaciones en lapsos breves, descargas eléctricas frecuentes, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. En estas zonas, los acumulados previstos oscilan entre 50 y 90 mm.
Las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional.
Alertaamarilla
Otras regiones del país están bajo alerta amarilla por tormentas. En estos casos, se anticipan fenómenos de menor intensidad, aunque igualmente relevantes. Las tormentas podrían presentarse de forma aislada, con momentos de mayor intensidad.
Se espera que estén acompañadas por precipitaciones abundantes, actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Los valores de lluvia acumulada se ubicarían entre 10 y 50 mm, con posibilidad de superarse en algunos puntos.
Las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional.
Advertencia por lluvias en el sur
En la zona cordillerana de Santa Cruz rige una alerta por lluvias, algunas de ellas localmente intensas. Los acumulados previstos se sitúan entre 10 y 20 mm, aunque no se descartan valores superiores de manera puntual.
Además, existe la posibilidad de que parte de estas precipitaciones se presenten en forma de nieve, especialmente en áreas de mayor altitud.
Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer la evolución de las condiciones climáticas y el detalle por localidad.