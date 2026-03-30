Qué dice el pronóstico del tiempo este lunes en la ciudad de Santa Fe

Este lunes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo despejado a primera hora de la mañana, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La temperatura mínima fue de 25º y la máxima sería de 35°. El Servicio Meteorológico Nacional indica en su previsión que se esperan precipitaciones para la tarde.
Este lunes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo despejado a primera hora de la mañana, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En base al último pronóstico de lluvias para este día, se esperan chaparrones por la tarde.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 25° y la máxima sería de 35º, bajando a 29° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 7 horas la humedad fue del 91%, la presión de 1011.4 hPa, viento sudeste a 8 km/h y visibilidad de 12 km.
Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas fuertes o calor extremo en el departamento La Capital.