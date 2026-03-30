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Qué dice el pronóstico del tiempo este lunes en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 25º y la máxima sería de 35°. El Servicio Meteorológico Nacional indica en su previsión que se esperan precipitaciones para la tarde.

Se prevé un lunes soleado para los santafesinos. Crédito: Fernando Nicola.Se prevé un lunes soleado para los santafesinos. Crédito: Fernando Nicola.
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Este lunes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo despejado a primera hora de la mañana, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día, se esperan chaparrones por la tarde.

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El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 25° y la máxima sería de 35º, bajando a 29° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 7 horas la humedad fue del 91%, la presión de 1011.4 hPa, viento sudeste a 8 km/h y visibilidad de 12 km.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas fuertes o calor extremo en el departamento La Capital.

El calor no será tan agobiante en la capital santafesina. Crédito: Flavio RainaEl calor y la humedad serán protagonistas de este lunes. Crédito: Flavio Raina.

Pronóstico extendido

  • El martes se espera cielo algo nublado durante todo el día. La mínima será de 22º y la máxima de 32º.
  • Para el miércoles se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. La mínima será de 22° y la máxima de 32°.
  • Finalmente, el jueves se espera un cielo mayormente nublado durante todo el día. La mínima será de 22º y la máxima de 31º.
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