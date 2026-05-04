El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos intensos que afectarán a distintos sectores del oeste y sur del país. Las provincias alcanzadas por el aviso serán San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut, donde se prevén condiciones climáticas adversas durante la jornada.
Alerta amarilla por vientos fuertes: qué provincias estarán afectadas este lunes
Se prevén ráfagas intensas durante la jornada, con mayor impacto en regiones cordilleranas y patagónicas, donde las condiciones exigirán precaución y seguimiento de los avisos oficiales.
Vientos intensos en la región cordillerana
En las provincias de San Juan y Mendoza, se esperan vientos provenientes del sector oeste con velocidades sostenidas que oscilarán entre los 50 y 70 kilómetros por hora. Además, se registrarán ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, lo que incrementará la intensidad del fenómeno y requerirá precaución por parte de la población.
Estas condiciones responderán a un sistema de circulación típico en zonas cordilleranas, donde los vientos suelen intensificarse debido a factores geográficos y cambios de presión atmosférica.
Mayor intensidad en la Patagonia
El panorama será aún más intenso en Neuquén, Río Negro y Chubut. En estas provincias, también se prevén vientos del oeste con velocidades similares, entre 50 y 70 kilómetros por hora, pero con ráfagas que podrán superar los 100 kilómetros por hora en forma localizada.
Esta situación generará condiciones de riesgo, especialmente en rutas abiertas y zonas rurales, donde la fuerza del viento puede afectar la visibilidad y la estabilidad de vehículos.
Horarios de mayor impacto
Según el informe oficial, las condiciones variarán a lo largo del día. Durante la mañana, las áreas más comprometidas serán San Juan, Mendoza y Chubut. Con el avance de las horas, hacia la tarde, el fenómeno se extenderá e intensificará, abarcando también a Neuquén y Río Negro.
Para obtener información más detallada y actualizada, se recomienda consultar el sistema de alertas del SMN, donde se especifican los niveles de advertencia por localidad y franja horaria.
Medidas de prevención
Frente a este tipo de eventos, las autoridades recomiendan extremar los cuidados. Será importante limitar la circulación al mínimo indispensable y asegurar cualquier objeto que pueda ser desplazado por la fuerza del viento, como muebles de exterior o elementos sueltos.
También se aconseja mantenerse alejado de estructuras inestables, como carteles, postes o árboles, así como reforzar el cierre de puertas y ventanas. En caso de conducir, será fundamental hacerlo con máxima precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo el control del vehículo ante posibles ráfagas repentinas.