El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para distintos sectores de San Luis, San Juan, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.
Siete provincias están bajo alerta amarilla este lunes por fuertes vientos
El SMN advirtió por ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h en sectores cordilleranos y por la presencia del fenómeno en distintas zonas del norte argentino.
Además, se mantiene otro aviso de nivel amarillo por viento Zonda para áreas de San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.
Las autoridades recomiendan tomar precauciones, especialmente durante los períodos de mayor intensidad, debido a las ráfagas y a los efectos que puede generar el fenómeno.
Las zonas afectadas
En el área cordillerana se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h. En los sectores más elevados, las ráfagas podrían llegar hasta los 100 km/h.
En el resto de las zonas bajo alerta, los vientos serán del sector norte y tendrán velocidades estimadas de entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h.
Qué condiciones puede generar
El aviso por viento Zonda alcanza sectores de San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.
Según el SMN, el fenómeno podría presentar velocidades de entre 30 y 50 km/h, mientras que las ráfagas alcanzarían los 70 km/h.
El Zonda puede provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones muy secas.
Las recomendaciones del SMN
Ante la presencia de vientos fuertes, se aconseja evitar salir si las condiciones son adversas y asegurar elementos que puedan ser desplazados, como macetas, sillas o toldos. También se recomienda permanecer alejado de puertas y ventanas y no buscar refugio debajo de árboles, postes, carteles publicitarios o marquesinas.
En caso de circular, es importante hacerlo con precaución.
Frente al viento Zonda, el organismo recomienda cerrar puertas y ventanas para evitar el ingreso de polvo y aire caliente. También aconseja asegurar objetos que puedan ser arrastrados, evitar encender fuego y extremar los cuidados al conducir.
Durante el fenómeno, se recomienda además mantenerse hidratado y proteger los ojos y la nariz del polvo con anteojos y barbijo.