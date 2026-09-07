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Siete provincias están bajo alerta amarilla este lunes por fuertes vientos

El SMN advirtió por ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h en sectores cordilleranos y por la presencia del fenómeno en distintas zonas del norte argentino.

El viento Zonda podría generar baja visibilidad y un aumento de temperatura.El viento Zonda podría generar baja visibilidad y un aumento de temperatura.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para distintos sectores de San Luis, San Juan, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

Además, se mantiene otro aviso de nivel amarillo por viento Zonda para áreas de San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

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Las autoridades recomiendan tomar precauciones, especialmente durante los períodos de mayor intensidad, debido a las ráfagas y a los efectos que puede generar el fenómeno.

Las zonas afectadas

En el área cordillerana se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h. En los sectores más elevados, las ráfagas podrían llegar hasta los 100 km/h.

En el resto de las zonas bajo alerta, los vientos serán del sector norte y tendrán velocidades estimadas de entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h.

Hay alerta amarilla por viento Zonda y ráfagas de hasta 100 km/h.Hay alerta amarilla por viento Zonda y ráfagas de hasta 100 km/h.

Qué condiciones puede generar

El aviso por viento Zonda alcanza sectores de San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

Según el SMN, el fenómeno podría presentar velocidades de entre 30 y 50 km/h, mientras que las ráfagas alcanzarían los 70 km/h.

El Zonda puede provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones muy secas.

Las recomendaciones del SMN

Ante la presencia de vientos fuertes, se aconseja evitar salir si las condiciones son adversas y asegurar elementos que puedan ser desplazados, como macetas, sillas o toldos. También se recomienda permanecer alejado de puertas y ventanas y no buscar refugio debajo de árboles, postes, carteles publicitarios o marquesinas.

En caso de circular, es importante hacerlo con precaución.

Frente al viento Zonda, el organismo recomienda cerrar puertas y ventanas para evitar el ingreso de polvo y aire caliente. También aconseja asegurar objetos que puedan ser arrastrados, evitar encender fuego y extremar los cuidados al conducir.

Durante el fenómeno, se recomienda además mantenerse hidratado y proteger los ojos y la nariz del polvo con anteojos y barbijo.

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