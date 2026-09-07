En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este lunes 7 de septiembre

En menos de cinco minutos, esta guía reúne la información que puede modificar tu rutina: cómo estará el tiempo, por dónde conviene circular, dónde habrá interrupciones de energía y qué tener en cuenta si viajás hacia Santo Tomé o utilizás los principales accesos de la ciudad.