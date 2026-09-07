La mañana de este lunes 7 de septiembre encuentra a la ciudad de Santa Fe con temperaturas bajas y condiciones meteorológicas estables. A las 6, el registro era de 6°C, con una sensación térmica de 3°C, humedad del 71%, viento del este a 15 km/h y una visibilidad de 12 kilómetros.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este lunes 7 de septiembre
En menos de cinco minutos, esta guía reúne la información que puede modificar tu rutina: cómo estará el tiempo, por dónde conviene circular, dónde habrá interrupciones de energía y qué tener en cuenta si viajás hacia Santo Tomé o utilizás los principales accesos de la ciudad.
Pero el clima no es el único dato que conviene revisar antes de salir. Las obras viales, los cambios de circulación y los cortes programados de energía pueden modificar los tiempos habituales de viaje y las actividades durante la mañana.
Clima: frío temprano y una tarde despejada
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes una jornada despejada, sin lluvias y con una máxima de 14°C. La mínima prevista es de 5°C. Durante la mañana se esperan vientos del noreste de entre 13 y 22 km/h; por la tarde predominará el viento del este.
El escenario cambiará a partir del martes. La temperatura máxima llegará a 20°C, el miércoles alcanzará 21°C y el jueves trepará hasta 22°C. Las mínimas también subirán progresivamente: 5°C el martes, 9°C el miércoles y 11°C el jueves.
¿Conviene salir con abrigo? Sí. Especialmente si la jornada comienza temprano. La sensación térmica inicial de 3°C hará que el frío se sienta con mayor intensidad durante las primeras horas. Para quienes regresen a última hora de la tarde, también conviene llevar una prenda de abrigo.
Tránsito: atención al Puente Carretero y a la Autopista Santa Fe-Rosario
El panorama general en las rutas y accesos de la provincia es de tránsito normal y buena visibilidad, aunque hay sectores donde las obras obligan a circular con mayor precaución.
Uno de los principales puntos a tener en cuenta esta mañana es el Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé.
Por las obras del nuevo puente y sus accesos continúan los desvíos. En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe canalizarse por Macia, Colón y Mitre.
Del lado santafesino funciona un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe a la altura del distribuidor de CILSA. En ese sector, la mano hacia Santo Tomé funciona durante aproximadamente 200 metros como doble sentido de circulación.
Si viajás hacia Santo Tomé: salí con tiempo adicional, respetá la señalización y seguí las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
Si vas desde Santo Tomé hacia Santa Fe: prestá especial atención al desvío en la zona de avenida 7 de Marzo.
Como alternativa para evitar parte de las demoras, se puede utilizar la Autopista Rosario-Santa Fe.
Autopista Santa Fe-Rosario
También se registra reducción de calzada en el kilómetro 14, a la altura de San Lorenzo, en el ingreso a la AP01 desde la RN A012.
Además, hay una reducción entre los kilómetros 117 y 122, a la altura de Desvío Arijón, en sentido hacia Santa Fe.
Si tenés que ingresar a Santa Fe por esa vía, es recomendable prever algunos minutos adicionales.
RN A012: trabajos y cortes
En la RN A012 se realizan trabajos de reparación de calzada en el intercambiador con la Autopista Rosario-Buenos Aires. Las tareas implican cortes progresivos y pueden generar demoras.
Además, continúa el corte total en la intersección con la RN 34, debido a las obras de mantenimiento entre Ricardone y Roldán.
El tránsito pesado que se dirige al Parque Industrial de Roldán puede acceder únicamente por la A012 y la RN 1V 09.
Recomendación: si tu recorrido incluye alguno de estos sectores, respetá la cartelería, reducí la velocidad y evitá maniobras repentinas.
Colectivos: revisar los desvíos antes de viajar
La Municipalidad de Santa Fe mantiene publicados desvíos actualizados para distintas líneas de colectivos. Entre los recorridos con modificaciones figuran las líneas 2, 9, 11 y 16, entre otras.
Si vas a utilizar transporte público, conviene revisar el recorrido antes de salir, especialmente si tu viaje atraviesa sectores donde hay obras o cortes de calles.
El Litoral también mantiene disponible la consulta de los recorridos de las líneas de colectivos de la ciudad. Colectivos urbanos de Santa Fe
Cortes de luz: ocho sectores de Santa Fe tendrán interrupciones
La Empresa Provincial de la Energía programó para este lunes interrupciones en distintos sectores de la ciudad debido a trabajos de mantenimiento, reemplazo de infraestructura, retiro de líneas y despeje de electroductos.
El cronograma oficial contempla:
8 a 10: Beruti, Azcuénaga, Avellaneda y A. Godoy.
8 a 10: Callejón El Sable, Quiroga, avenida Peñaloza y Azopardo.
8 a 12: J. P. López, Zeballos, Lamadrid y Estrada.
8 a 12: avenida A. del Valle, Espora, Castelli y 1° de Mayo.
8 a 12: French, Alvear, República de Siria y Gorriti.
8 a 12: avenida F. Zuviría, Matheu, French y 4 de Enero.
9.30 a 11.30: avenida Circunvalación, entre 4 de Enero y club El Quillá.
9.30 a 11.30: avenida F. Zuviría, San Lorenzo, Huergo y Gorostiaga.
La EPE informa que los trabajos programados pueden suspenderse si las condiciones meteorológicas no son adecuadas.
Si vivís o trabajás en alguno de estos sectores, conviene cargar el celular, guardar información importante y anticipar las tareas que dependan de la electricidad.
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La recomendación general para esta mañana es prestar atención a tres puntos antes de salir:
Si vas en auto: revisá primero el estado del Puente Carretero y las reducciones de calzada de la Autopista Santa Fe-Rosario.
Si trabajás desde casa: verificá si tu domicilio se encuentra dentro de alguno de los sectores con cortes de energía.
Si viajás en colectivo: consultá si tu línea tiene desvíos vigentes antes de dirigirte a la parada.
✅ Antes de salir: el checklist de este lunes
Clima: frío durante la mañana, máxima de 14°C y sin lluvias.
Abrigo: sí, especialmente temprano y durante la noche.
Tránsito: circulación general normal, pero con sectores afectados por obras.
Puente Carretero: hay desvíos y doble sentido en un tramo de la cabecera santafesina.
Autopista Santa Fe-Rosario: atención a las reducciones de calzada informadas.
RN A012: hay trabajos y cortes progresivos.
Luz: hay ocho sectores de la ciudad con cortes programados.
Agua: no hay un corte programado de ASSA confirmado en las fuentes consultadas.
Colectivos: revisar los desvíos antes de viajar.
ANSES: consultar la fecha individual de cobro según DNI.
Qué llevar: abrigo y, si vas a estar varias horas fuera, prever las condiciones del regreso.
Qué evitar: circular rápido en zonas de obras, ignorar señalizaciones o improvisar desvíos.