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Cortes de luz para este lunes en Santa Fe

La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe por tareas de mantenimiento, reemplazo de infraestructura y despeje de electroductos.

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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este lunes 7 de agosto se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.

La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de reemplazo de postes y conductores, retiro de línea y despeje de electroductos.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

08:00 - 10:00 Beruti, Azcuénaga, Avellaneda y A. Godoy

08:00 - 10:00 Callejón El Sable, Quiroga, Av. Peñaloza y Azopardo

08:00 - 12:00 J.P. López, Zeballos, Lamadrid y Estrada

08:00 - 12:00 Av. A. del Valle, Espora, Castelli y 1 de Mayo

08:00 - 12:00 French, Alvear, Rep. de Siria y Gorriti

08:00 - 12:00 Av. F. Zuviría, Matheu, French y 4 de Enero

09:30 - 11:30 Por Av. Circunvalación entre 4 de Enero y club El Quillá

09:30 - 11:30 Av. F. Zuviría, San Lorenzo, Huergo y Gorostiaga

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

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