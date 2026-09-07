Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este lunes 7 de agosto se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.
Cortes de luz para este lunes en Santa Fe
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe por tareas de mantenimiento, reemplazo de infraestructura y despeje de electroductos.
La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de reemplazo de postes y conductores, retiro de línea y despeje de electroductos.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 10:00 Beruti, Azcuénaga, Avellaneda y A. Godoy
08:00 - 10:00 Callejón El Sable, Quiroga, Av. Peñaloza y Azopardo
08:00 - 12:00 J.P. López, Zeballos, Lamadrid y Estrada
08:00 - 12:00 Av. A. del Valle, Espora, Castelli y 1 de Mayo
08:00 - 12:00 French, Alvear, Rep. de Siria y Gorriti
08:00 - 12:00 Av. F. Zuviría, Matheu, French y 4 de Enero
09:30 - 11:30 Por Av. Circunvalación entre 4 de Enero y club El Quillá
09:30 - 11:30 Av. F. Zuviría, San Lorenzo, Huergo y Gorostiaga
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.