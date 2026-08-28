El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 28 de agosto de 2026. El aviso alcanza a sectores de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, donde se prevén lluvias intensas, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.
Rige una alerta amarilla por tormentas y granizo este viernes en tres provincias
El aviso contempla sectores de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, con lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y acumulados de entre 30 y 50 milímetros.
Además, existe la posibilidad de caída localizada de granizo y de importantes acumulados de agua en períodos cortos.
Tormentas fuertes y lluvias intensas
Según el reporte del organismo, durante la jornada se desarrollarán tormentas de distinta intensidad y algunas podrían ser localmente fuertes.
El fenómeno podría estar acompañado por abundante precipitación en lapsos reducidos, intensa actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.
Los valores de lluvia acumulada se ubicarían entre 30 y 50 milímetros, aunque en determinados sectores podrían superar ese rango de manera puntual.
Las provincias bajo alerta
La advertencia meteorológica comprende amplias zonas de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. En las áreas alcanzadas se espera un deterioro de las condiciones meteorológicas durante este viernes.
La combinación de precipitaciones intensas, viento y posible granizo puede generar anegamientos y daños en algunos sectores, por lo que se recomienda tomar precauciones.
Qué recomienda el SMN
Ante la posibilidad de tormentas fuertes, el SMN difundió una serie de medidas para reducir riesgos:
- Permanecer bajo techo: evitar salir de la vivienda, salvo que sea necesario.
- No sacar la basura: mantener despejados los desagües y sumideros para evitar obstrucciones.
- Prevenir riesgos eléctricos: desconectar los electrodomésticos y cortar la electricidad si entra agua en el domicilio.
- Cerrar puertas y ventanas: mantenerse alejado de ellas mientras dure la tormenta.
- Asegurar objetos: sujetar o retirar elementos ubicados en exteriores que puedan ser desplazados por el viento.
- Buscar refugio: si la tormenta sorprende en la calle, ingresar a un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.