La mañana de este viernes 28 de agosto presenta varios factores que pueden modificar la rutina de los santafesinos. El principal es el alerta amarillo por tormentas que rige durante las primeras horas, pero no es el único.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este viernes 28 de agosto
Si vas a salir temprano, hay varios datos que conviene revisar antes de cerrar la puerta. En menos de cinco minutos, conocé cómo estará el tiempo, qué zonas tendrán restricciones para circular, dónde habrá cortes de luz y quiénes cobran este viernes.
También hay intervenciones en distintas calles de la ciudad, modificaciones en recorridos de colectivos y un cronograma de cortes programados de energía eléctrica que afecta a diferentes sectores de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón.
A esto se suma el calendario de pagos de ANSES, que este viernes alcanza a jubilados y pensionados que cobran haberes superiores al mínimo, además de quienes reciben la Prestación por Desempleo.
Clima: alerta amarilla y una mañana para salir con precaución
Santa Fe comenzó el viernes con 12,9°C, cielo mayormente nublado, 85% de humedad, viento del sur a 21 km/h y una visibilidad de 12 kilómetros. El pronóstico oficial prevé una mínima de 12°C y una máxima de 21°C.
El dato que hay que tener en cuenta antes de salir es el alerta amarillo por tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que pueden registrarse tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones abundantes en períodos cortos, ráfagas intensas, actividad eléctrica y posible caída de granizo.
La advertencia para sectores de Santa Fe se mantiene durante la mañana y parte del inicio de la tarde.
Durante la mañana, el pronóstico para la ciudad contempla una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%, mientras que las ráfagas del viento del sudeste podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.
Hacia la tarde se espera una mejora, con cielo parcialmente nublado, sin lluvias y una máxima de 21°C. Por la noche continuaría parcialmente nublado, con unos 17°C.
El pronóstico extendido anticipa:
Sábado: mínima de 11°C y máxima de 19°C.
Domingo: mínima de 11°C y máxima de 19°C.
Lunes: mínima de 12°C y máxima de 21°C.
¿Conviene salir con abrigo? Sí. La mañana será fresca y húmeda, y además habrá condiciones inestables. Lo recomendable es llevar una campera liviana y, si vas a permanecer varias horas fuera de casa, estar preparado para cambios rápidos del tiempo.
Ante el alerta, el SMN recomienda evitar zonas inundables, no circular por calles anegadas y mantenerse alejado de árboles, postes y estructuras que puedan resultar afectados por las ráfagas.
Tránsito: varias calles tendrán cortes, reducción de calzada y desvíos
Si vas a circular por Santa Fe, hay que prestar especial atención a las intervenciones previstas para este viernes.
Entre los sectores afectados aparecen avenida General López entre San Martín y 25 de Mayo, donde continúan trabajos vinculados con ASSA y un socavón. En la intersección de 25 de Mayo con General López se permitirá el giro a la derecha sobre General López.
También hay intervenciones en:
Luciano Torrent entre Facundo Zuviría y Pasaje Ramón Lassaga.
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda.
Alejandro Greca entre Luis Jiménez de Asúa y G. Estévez Boero, en barrio El Pozo.
San Jerónimo al 3900.
Entre Ríos al 2900.
Santiago de Chile entre General Mosconi y Moreno.
Urquiza y bulevar Pellegrini.
25 de Mayo y bulevar Pellegrini.
Roque Sáenz Peña al 2400.
General López entre Urquiza y 9 de Julio.
Las obras incluyen tareas de ASSA, bacheo municipal y trabajos sobre la vía pública.
Si viajás en colectivo
Las intervenciones también modifican algunos recorridos.
La línea 16 tendrá desvíos por la zona de Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero. También habrá modificaciones en los recorridos de las líneas 2, 9, 18, 8, 1, 3, 15, 10, 11, 5, 4 y 14, según la zona afectada.
En barrio El Pozo, las líneas 2 y 9 modificarán parcialmente sus recorridos por las obras en Alejandro Greca.
Recomendación: si tenés que atravesar el centro o alguno de los sectores mencionados, salí con algunos minutos de anticipación. Con calles reducidas y posibles lluvias durante la mañana, los tiempos de viaje pueden extenderse.
En cuanto a rutas y accesos provinciales, no se incorporan en esta guía situaciones que no hayan podido ser verificadas con información específica del día. La Agencia Provincial de Seguridad Vial es el organismo responsable de coordinar y monitorear las políticas de seguridad vial en Santa Fe.
Cortes de luz: qué barrios tendrán interrupciones
La EPE programó cortes de energía para este viernes en distintos sectores de Santa Fe. El cronograma oficial consultado coincide con la información publicada en el material aportado.
En la ciudad de Santa Fe están previstos los siguientes trabajos:
8 a 9: Cassanello, Hernandarias, Echagüe y Piedras.
8 a 10: Genaro Silva, Quiroga, Carrasco y Cafferata.
8 a 12: JJ Paso, 3 de Febrero, Francia y San Juan.
8 a 12: avenida Aristóbulo del Valle, Avellaneda, Azcuénaga y Piedrabuena.
8 a 12: Colastiné Sur, por Velocidad y Resistencia entre Ruta Nacional 168 y Canillitas.
8.30 a 10.30: Gorriti, 4 de Enero, Matheu y 1° de Mayo.
9 a 11: avenida Perón, Iturraspe, Circunvalación y Ecuador.
9.30 a 11.30: avenida Blas Parera, Quiroga, De La Salle y Grandoli.
11 a 13: René Favaloro entre Eucaliptus y Quiloazas, en Colastiné.
11.30 a 14.30: Alsina, Chaco, Callejón Funes y Pandolfo.
También habrá interrupciones programadas en Santo Tomé, de 9 a 13, y en distintos sectores de San José del Rincón, de 8 a 12.
La EPE advierte que los trabajos programados pueden suspenderse en caso de mal tiempo.
Consejo: si vivís en alguna de las zonas alcanzadas, cargá previamente el celular y evitá programar tareas que dependan de la electricidad durante la franja indicada.
ANSES: quiénes cobran este viernes
Este viernes 28 de agosto continúa el calendario de pagos de ANSES para jubilados y pensionados que cobran haberes superiores a un haber mínimo.
En esta jornada, el pago corresponde a quienes tienen DNI terminados en: 6 y7.
Los haberes incluyen el aumento por movilidad del 1,89% correspondiente a agosto.
Además, este viernes finaliza el cronograma de agosto de la Prestación por Desempleo. En este caso, cobran las personas cuyos DNI terminan en: 8 y 9.
Antes de trasladarte al banco, ANSES recomienda verificar la fecha y el medio de cobro a través de sus canales oficiales, especialmente si existen dudas sobre el cronograma.
También puede interesarte antes de salir
La combinación de alerta meteorológica, trabajos en calles y cortes de energía hace que la planificación sea especialmente importante este viernes.
Si vas a salir temprano, conviene:
Revisar el estado del tiempo antes de salir.
Evitar circular por calles anegadas si se producen tormentas.
Consultar posibles desvíos si utilizás colectivos.
Verificar si tu domicilio está dentro de una zona con corte de EPE.
Salir con algunos minutos de anticipación si tenés que atravesar zonas de obras.
Si cobrás ANSES, comprobar previamente que tu DNI corresponda a la fecha de pago.
Antes de salir: el checklist de este viernes
✅ Clima: alerta amarillo por tormentas durante la mañana.
✅ Tránsito: hay múltiples calles con obras, reducción de calzada y desvíos.
✅ Cortes de luz: hay interrupciones programadas en distintos sectores de Santa Fe.
✅ Agua: hay trabajos de ASSA, aunque no se verificó un corte general de agua.
✅ ANSES: cobran jubilados y pensionados con DNI terminados en 6 y 7; desempleo con DNI terminados en 8 y 9.
✅ Qué llevar: campera liviana y, ante la posibilidad de tormentas, paraguas si vas a permanecer fuera de casa.
✅ Qué evitar: zonas inundables, calles anegadas y sectores afectados por obras si existe un recorrido alternativo.
✅ Recomendación del día: si no es indispensable salir durante las horas de mayor inestabilidad, esperar a que mejore el tiempo puede evitar demoras y complicaciones.