En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este viernes 28 de agosto

Si vas a salir temprano, hay varios datos que conviene revisar antes de cerrar la puerta. En menos de cinco minutos, conocé cómo estará el tiempo, qué zonas tendrán restricciones para circular, dónde habrá cortes de luz y quiénes cobran este viernes.