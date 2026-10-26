Cinco provincias argentinas tienen alertas amarillas por fenómenos meteorológicos para este lunes 26 de octubre. En sectores de Santa Cruz, Chubut y Mendoza se esperan tormentas, mientras que en las zonas cordilleranas de Mendoza y San Juan se prevén nevadas.
Cinco provincias bajo alerta amarilla por tormentas: qué dice el pronóstico para este lunes
El aviso alcanza a distintas regiones del país, donde se esperan precipitaciones abundantes, ráfagas intensas y posible caída de granizo. También se prevén acumulaciones de nieve de hasta 30 centímetros en sectores cordilleranos.
Las condiciones podrían incluir lluvias abundantes en períodos breves, ráfagas fuertes, caída ocasional de granizo y acumulaciones importantes de nieve, según el área afectada.
Dónde se esperan tormentas
En sectores de Santa Cruz y Chubut se pronostican tormentas de variada intensidad, que podrían estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo ocasional y ráfagas fuertes. La precipitación acumulada estimada oscila entre 15 y 30 milímetros, aunque los valores podrían superarse de manera localizada.
En Mendoza también se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas potencialmente fuertes. Estos fenómenos podrían provocar precipitaciones abundantes en períodos breves, actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo. Para esa provincia se prevén acumulados de entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de registros superiores en algunos puntos.
Nevadas de hasta 30 centímetros
Las zonas cordilleranas de Mendoza y San Juan estarán afectadas por nevadas, chaparrones de nieve y algunas tormentas. Según las previsiones, la acumulación de nieve podría alcanzar entre 10 y 30 centímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.
En Santa Cruz y Chubut, la alerta por tormentas está prevista para la noche, mientras que en Mendoza se extiende durante la tarde y la noche. En cuanto a las nevadas, tanto en Mendoza como en San Juan se esperan durante la mañana y la tarde.
Las advertencias corresponden a sectores determinados y no necesariamente abarcan la totalidad de cada provincia. Para identificar las áreas alcanzadas, se pueden consultar los mapas oficiales del organismo meteorológico.