Alertas climáticos amarillos: una provincia afectada por viento y otra por frío extremos

El mal clima se mantiene este miércoles en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte y frío extremo en dos provincias.
Los avisos del Servicio Meteorológico Nacional afectan a Santa Cruz y Tierra del Fuego.
En lo que respecta al viento fuerte, se trata de un alerta amarillo que sigue para parte de la provincia de Tierra del Fuego.
De acuerdo con el reporte del organismo, en zonas del norte del país, “el área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que podrán superar los 90 km/h”.
Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud.
Junto a las malas condiciones que afectan a buena parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó para este miércoles sus alertas por bajas temperaturas extremas.
Otra vez, se trata de avisos de nivel amarillo que rigen desde el martes y se extiende en zonas de la provincia de Santa Cruz.
El alerta de nivel amarillo establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al sistema del SMN.
Implica, en este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.
