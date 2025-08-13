#HOY:

Alertas climáticos amarillos: una provincia afectada por viento y otra por frío extremos

Los avisos del Servicio Meteorológico Nacional afectan a Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El aviso afecta a provincias patagónicas. Crédito: Guillermo Di Salvatore
 10:19

El mal clima se mantiene este miércoles en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte y frío extremo en dos provincias.

En lo que respecta al viento fuerte, se trata de un alerta amarillo que sigue para parte de la provincia de Tierra del Fuego.

Alerta amarillo por viento fuerte

De acuerdo con el reporte del organismo, en zonas del norte del país, “el área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que podrán superar los 90 km/h”.

El gráfico de alerta por viento fuerte del SMN.El gráfico de alerta por viento fuerte del SMN.

Recomendaciones del SMN por viento fuerte

Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud.

  • Evitar actividades al aire libre.
  • Asegurar los elementos que puedan volarse.
  • Mantenerse informado por autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

¿Qué provincia se ve afectada por el frío extremo?

Junto a las malas condiciones que afectan a buena parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó para este miércoles sus alertas por bajas temperaturas extremas.

Otra vez, se trata de avisos de nivel amarillo que rigen desde el martes y se extiende en zonas de la provincia de Santa Cruz.

Alerta amarilla

El alerta de nivel amarillo establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al sistema del SMN.

El gráfico de alerta por frío extremo del SMN.El gráfico de alerta por frío extremo del SMN.

Implica, en este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Qué es un evento de temperaturas extremas

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.

Recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas

Las recomendaciones para este tipo de eventos son indicadas por el Ministerio de Salud.

  • Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.
  • Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
  • Mantener la casa calefaccionada de forma segura.
  • Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.
  • Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.
  • En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.
  • De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.
  • No fumar en ambientes cerrados.
  • Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.
CLIMA EXTENDIDO

