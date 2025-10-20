Asignaciones familiares de octubre 2025: nuevos topes y montos vigentes

Para el pago de las asignaciones familiares correspondientes al mes de octubre de 2025, la Anses publicó los nuevos límites de ingresos que determinan si un hogar es elegible.
La Anses estableció nuevos límites de ingresos individuales y de grupo familiar para acceder a las asignaciones familiares y actualizó los valores de cada beneficio. Aquí, un resumen claro de los requisitos y montos esenciales según los rangos vigentes.
Según la resolución 318/2025, un integrante del grupo familiar que perciba un ingreso bruto superior a $ 2.403.613 queda excluido, automáticamente, del cobro de todo el grupo familiar.
Por otro lado, el tope máximo de ingresos para el conjunto del grupo familiar se fijó en $ 4.807.226.
Estos parámetros se aplican a todos los que solicitan o perciben asignaciones del régimen de la Ley 24.714, tales como asignación por hijo, prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio, entre otros.
El sistema funciona de la siguiente manera: si la suma de los ingresos de todos los integrantes del grupo familiar está por debajo del tope familiar, y ninguno de los integrantes supera el tope individual, entonces el grupo es elegible.
Si se superan los valores, se pierde el derecho al cobro. Esto refuerza el carácter de focalización de la ayuda social hacia grupos con menores ingresos.
Con los nuevos topes vigentes, la Anses también ajustó los montos de los distintos beneficios para octubre de 2025. El incremento aplicado ronda el 1,87 % a 1,88 % en función del índice de precios al consumidor.
Por ejemplo, para la Asignación Familiar por Hijo el monto máximo para el primer rango (ingreso del grupo familiar hasta $ 907.793) es de $ 58.631.
Los montos descienden según el rango de ingresos:
IGF entre $ 907.793,01 y $ 1.331.368 → $ 39.548
IGF entre $ 1.331.368,01 y $ 1.537.111 → $ 23.920
IGF entre $ 1.537.111,01 y $ 4.807.226 → $ 12.340
Para la Asignación por Hijo con Discapacidad, no existe tope de edad y está exenta del límite de ingresos para ciertos rangos. Los montos máximos son:
IGF hasta $ 907.793 → $ 190.902
IGF entre $ 907.793,01 y $ 1.331.368 → $ 135.050
IGF desde $ 1.331.368,01 → $ 85.234
En otros casos de pago único: por nacimiento hasta $ 4.807.226 de IGF → $ 68.341; por adopción hasta el tope → $ 408.616; por matrimonio → $ 102.330.
La Anses recuerda que aquellos que quieran saber si deben cobrar alguna prestación pueden consultar mediante su sitio web ingresando CUIL y número de beneficio, o bien verificando en el calendario de pagos mensual.
