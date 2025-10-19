Cómo acceder al Programa Hogar en octubre 2025 y cuándo se cobra

Miles de familias argentinas dependen del subsidio que ofrece el Programa Hogar, una asistencia mensual que permite adquirir la garrafa de gas a precio reducido.
El beneficio que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) apunta a los hogares sin conexión a la red de gas natural. Conocé los requisitos actualizados y el cronograma de pago correspondiente al mes de octubre.
La ANSES publicó recientemente el calendario de pago para octubre de 2025, junto con los requisitos para acceder al beneficio.
El programa está dirigido a aquellos hogares que no cuentan con servicio de gas natural y que no superan ciertos niveles de ingreso familiar, entre otros condicionantes. Los principales requisitos son los siguientes:
Que ningún integrante del grupo familiar tenga el servicio de gas natural registrado a su nombre.
No haber solicitado la Tarifa Social de Gas como condición paralela al trámite.
Que los ingresos del grupo familiar no excedan de dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Si en el hogar reside una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope de ingreso se eleva a tres salarios mínimos, y en las provincias del sur del país el límite estándar es de 2,8 salarios mínimos, o 4,2 salarios mínimos si hay una persona con discapacidad.
Estos requisitos buscan asegurar que el subsidio llegue a quienes más lo necesitan, favoreciendo en particular a zonas sin servicio de gas en red y a hogares de menores ingresos.
El pago del subsidio del Programa Hogar se efectúa según la terminación del DNI del titular del beneficio. Para octubre de 2025, el cronograma es el siguiente:
DNI terminados en 0: 8 de octubre
DNI terminados en 1 o 2: 9 de octubre
DNI terminados en 3: 13 de octubre
DNI terminados en 4: 14 de octubre
DNI terminados en 5: 15 de octubre
DNI terminados en 6: 16 de octubre
DNI terminados en 7: 17 de octubre
DNI terminados en 8: 20 de octubre
DNI terminados en 9: 21 de octubre
El monto del subsidio varía según la zona geográfica, la época del año y la cantidad de personas que habitan la vivienda; asimismo, en los meses más fríos o en hogares con más de cinco integrantes se contempla un adicional por consumo.
Ingresar al portal Mi ANSES con clave de seguridad social (o crearla si no la tiene).
Verificar que los datos personales y familiares estén actualizados.
En el menú seleccionar “Programas y Beneficios” → “Solicitar Tarifa Social” y luego elegir “Programa Hogar”.
Descargar el comprobante de solicitud y esperar el contacto de un agente de la ANSES para conocer el estado del trámite.
El Programa Hogar constituye una herramienta de política social clave, ya que reduce la carga que implican los costos del gas envasado para los hogares sin acceso a la red.
