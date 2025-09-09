Programa Hogar: requisitos, montos y cómo consultar el cobro de septiembre

En septiembre de 2025, ANSES, junto a la Secretaría de Energía, pone en marcha una nueva ronda de pagos del Programa Hogar, orientado a asistir a hogares sin acceso a la red de gas natural mediante un subsidio mensual para la compra de garrafas
Los requisitos para acceder al beneficio están diseñados para asegurar que llegue a quienes realmente lo necesitan. Es fundamental que ningún integrante esté registrado como usuario del servicio de gas por red ni haya solicitado la Tarifa Social de Gas.
El ingreso total del grupo familiar no debe superar los dos Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), para monotributistas, se acepta hasta la categoría C. Se contempla un régimen más flexible para hogares con una persona con discapacidad: el tope es de tres SMVM o categoría D.
Las zonas patagónicas y el partido bonaerense de Patagones cuentan con un tope más amplio: 2,8 SMVM o categoría D; y en hogares con discapacidad, el límite es de 4,2 SMVM o categoría E.
El monto del subsidio no es uniforme: depende de la ubicación geográfica, el tamaño del grupo familiar y la temporada del año. Se destacan aumentos en invierno, para viviendas con más de cinco integrantes o en áreas consideradas frías, como aquellas mencionadas bajo la Ley 27.637.
Para saber si corresponde el cobro, se debe ingresar a "Mi ANSES" con CUIL y clave, y revisar la pestaña Mis Cobros, donde figura el estado del subsidio y el monto previsto.
La suspensión del beneficio puede producirse por diversas razones: superar los ingresos máximos, contar con gas por red sin el certificado adecuado, cobros duplicados, presencia de medidor activo sin actualizar datos en ANSES, o inactividad en el cobro por tres meses seguidos.
Estos escenarios requieren la gestión de un turno en ANSES para regularizar la situación.
