Paso a paso para obtener el CODEM de ANSES y verificar tu obra social

El organismo permite a trabajadores, jubilados y beneficiarios de la Prestación por Desempleo descargar en línea el CODEM, un documento válido para todo tipo de trámites. Conocé paso a paso cómo acceder y qué cobertura incluye para familiares a cargo.