Se fijaron nuevos montos para las jubilaciones desde septiembre
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores de las jubilaciones y pensiones que regirán desde septiembre de 2025. El aumento corresponde al ajuste por movilidad y se calcula en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC.
El incremento que se aplica en septiembre es del 1,9%.
LaAnsesconfirmó la suba de las prestaciones previsionales. A través de la Resolución 298/2025, publicada en el Boletín Oficial, el incremento que se aplica en septiembre es del 1,9%, en línea con el índice de precios correspondiente a julio de este año.
Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados
A partir de este mes, el haber mínimo garantizado pasa a ser de $320.277,17, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.155.162,17.
Además, la resolución establece que la Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes del haber jubilatorio, se fija en $146.512,19. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $256.221,74.
Estos valores impactan directamente en más de 6 millones de jubilados y pensionados de todo el país, además de quienes perciben beneficios como la PUAM, que equivale al 80% del haber mínimo y está destinada a adultos mayores de 65 años que no accedieron a una jubilación contributiva.

Actualización para nuevos beneficiarios
La resolución también determinó los topes de las bases imponibles mínima y máxima que se utilizan para calcular los aportes y contribuciones al sistema previsional. Desde septiembre, esos valores quedan fijados en $107.869,29 para la mínima y en $3.505.701,35 para la máxima.
Asimismo, se actualizan las remuneraciones de quienes cesen en la actividad laboral a partir del 31 de agosto o soliciten su beneficio previsional desde el 1° de septiembre. Esto significa que los sueldos con los que se calculen nuevas jubilaciones se ajustarán según los índices aprobados por la Subsecretaría de Seguridad Social.

Actualización mensual
Desde julio de 2024, las jubilaciones y pensiones se actualizan mensualmente de acuerdo con la inflación oficial. Esta modalidad se implementó tras la sanción del Decreto 274/24, que modificó la Ley de Movilidad Jubilatoria y dispuso que los haberes se ajusten automáticamente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.
El objetivo de este esquema es otorgar mayor previsibilidad y evitar retrasos frente a la inflación, aunque el impacto real en los ingresos de los jubilados depende de la evolución de los precios.
El ingreso que percibe un jubilado se compone de diferentes elementos:
Prestación Básica Universal (PBU): monto fijo que reciben todos los beneficiarios.
Prestación Compensatoria: depende de los años aportados hasta 1994.
Prestación Adicional por Permanencia: por los años trabajados con aportes posteriores a esa fecha.
A esto se suma la movilidad mensual que determina ANSES. En el caso de la PUAM, el monto es equivalente al 80% del haber mínimo, por lo que también se actualiza cada mes.
