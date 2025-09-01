Anses

Se fijaron nuevos montos para las jubilaciones desde septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores de las jubilaciones y pensiones que regirán desde septiembre de 2025. El aumento corresponde al ajuste por movilidad y se calcula en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC.