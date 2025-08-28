Después de 16 años

La Corte Nacional reclamó al Congreso que designe al Defensor del Pueblo

El máximo tribunal insistió en una exhortación que ya había formulado, esta vez en el marco del rechazo de un reclamo colectivo de actualizaciones jubilatorias, cuyo trámite se vio afectado por esa vacancia. También pidió la sanción de una ley que regule ese tipo de procesos. Son dos cuestiones en que la Corte en su momento debió fijar pautas por sí misma, ante la carencia del marco normativo requerido.