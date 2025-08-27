El Gobierno nacional se defenderá en el Congreso

En medio del escándalo por las supuestas coimas en ANDIS, Francos dará su informe de gestión en Diputados

Con un escenario complejo, el jefe de Gabinete de la Nación expondrá ante los legisladores de la Cámara baja, que más allá de diversos temas de la administración por los que enviaron más de tres mil preguntas, harán foco en la crisis sanitaria que afecta a la agencia de Discapacidad y al ANMAT por el Fentanilo adulterado.