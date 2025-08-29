Lewandowski: "Logramos que se asegure la movilidad jubilatoria en el texto constitucional"
El convencional de Activemos destacó la inclusión del principio de movilidad en la nueva Constitución santafesina. La modificación fue incorporada en la Comisión Redactora tras su advertencia y se suma a la cláusula de intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones.
Lewandowski impulsó la inclusión de la movilidad en la nueva Constitución santafesina
22:32
El convencional constituyente Marcelo Lewandowski resaltó la incorporación de la "movilidad jubilatoria" en el texto de la nueva Constitución Provincial, luego de la advertencia que realizó en la reunión de la Comisión Redactora desarrollada el jueves. "Finalmente pudimos lograr que en el texto de esta reforma constitucional se incluya la movilidad jubilatoria, además de que se mantenga la intransferibilidad de la caja", sostuvo tras la confirmación.
"Advertimos ayer que la movilidad está en la actual Constitución, pero no estaba incorporado en el texto de la nueva. Finalmente hoy logramos incluirla para tratarla en el pleno de la Convención, para que quede aprobada y no haya perjuicio para los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de la provincia", señaló. Esta incorporación se suma a otro de los pedidos realizados por Activemos, junto a otros bloques, para mantener la intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones, tal como estaba estipulado en la Ley de Necesidad de Reforma.
En ese sentido manifestó su agradecimiento al resto de los convencionales por "haber tomado nota y acompañado la propuesta" y consideró: "Que la movilidad hoy esté incorporada es saludable para que la nueva Constitución mejore la calidad de vida de los habitantes y no que las empeore". Además aseguró: "Los convencionales de Activemos seguimos defendiendo a todos los jubilados y, por supuesto, también a los que están en actividad en esta querida provincia de Santa Fe".
Exposición del jueves
Exposición del viernes
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.