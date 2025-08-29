Convención Reformadora de Santa Fe

Lewandowski: "Logramos que se asegure la movilidad jubilatoria en el texto constitucional"

El convencional de Activemos destacó la inclusión del principio de movilidad en la nueva Constitución santafesina. La modificación fue incorporada en la Comisión Redactora tras su advertencia y se suma a la cláusula de intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones.