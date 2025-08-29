Malvinas, cláusula democrática y federalismo de concertación

La Convención Reformadora votó tres artículos "que tienen que ver con la Patria"

Surgieron de la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana. Ninguno tuvo dictamen en contra. El pleno además reformó tres artículos de la actual Carta Magna, entre ellos declaró intransferible la Caja de Jubilaciones con amplio apoyo.