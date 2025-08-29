A comisión, un proyecto para suspender la Convención

Un proyecto de resolución del bloque La Libertad Avanza que conduce Nicolás Mayoraz propone la suspensión de la Convención Constituyente de la Provincia de Santa Fe, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en los autos abiertos por esa fuerza contra la ley que declaró la necesidad de la reforma de la Constitución.
La iniciativa fue girada a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento y el jefe de la bancada de Unidos, Fabián Bastiarechazó en forma inmediata los argumentos.
Fabián Bastia (Unidos) rechazó los argumentos de Mayoraz y defendió la continuidad del proceso reformador. Foto: Gentileza
Explicó Mayoraz que el proyecto “surge de la imperiosa necesidad de que el cuerpo de la Convención Constituyente solvente un reciente hecho que modifica el desarrollo de la presente Convención Constituyente: el 26 de agosto, la Fiscalía de Cámara dictaminó favorablemente al planteo de inconstitucionalidad de la Ley Nº 14.384, presentado por la Libertad Avanza el 20 de diciembre del año 2024”. Para Mayorazm el dictamen “resulta contundente al reconocer con claridad la inconstitucionalidad de la Ley Nº 14.384 debido a los puntos advertidos en su debido momento por La Libertad Avanza”.
El oficialismo nacional cuestiona tres aspectos de la norma: un sistema de elección violatorio del Art. 114 de la Constitución Provincial que derivó en una sobrerrepresentación del oficialismo, en detrimento de los demás espacios políticos; exceso de las limitaciones que le impuso a los convencionales sobre el contenido de la reforma y violó el derecho de los funcionarios y magistrados judiciales a ser Convencionales Constituyentes, al excluirlos de la posibilidad de participar de la elección y ser electos.
El recinto sigue funcionando con normalidad mientras se analiza el proyecto de suspensión. Foto: Gentileza
Dijo Mayoraz que desde el jueves se encuentra en casillero a la espera del dictado de sentencia por lo que propone la suspensión del proceso de reforma hasta tanto la Justicia se expida de forma definitiva y se evite así un dispendio parlamentario innecesario.
El tema fue girado a comisión y el plenario de este viernes sigue con los temas acordados para ser votados.
