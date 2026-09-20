Un apagón de gran magnitud afectó durante la noche del sábado a unos 600 mil usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del conurbano bonaerense. El servicio comenzó a restablecerse progresivamente después de las 22.
Masivo corte de luz dejó a oscuras a unos 600 mil usuarios en Buenos Aires
La interrupción alcanzó numerosos barrios porteños y localidades del conurbano. Hubo semáforos apagados, personas atrapadas en ascensores y demoras en el tránsito.
El corte se inició en el área de concesión de Edenor y alcanzó una extensa franja comprendida entre San Fernando y Palermo. También se registraron interrupciones en sectores abastecidos por Edesur.
Los barrios afectados por el apagón
Los primeros reportes llegaron desde Palermo, Belgrano, Colegiales, Núñez, Saavedra, Recoleta y Villa Urquiza. También hubo problemas en Flores, La Paternal, Floresta, Villa Devoto, Villa Santa Rita y Villa General Mitre.
Del otro lado de la avenida General Paz se informaron cortes en Vicente López, San Martín y San Fernando. También se registraron inconvenientes en Lomas de Zamora, Presidente Perón, Almirante Brown y Esteban Echeverría.
De acuerdo con los datos difundidos alrededor de las 21.50, Edenor contabilizaba 519.472 usuarios sin suministro eléctrico, mientras que Edesur registraba cerca de 80 mil clientes afectados.
Semáforos apagados y complicaciones
Uno de los puntos donde el apagón se hizo más visible fue la avenida Figueroa Alcorta, a la altura del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). En cuestión de segundos, edificios enteros quedaron a oscuras y numerosos semáforos dejaron de funcionar.
La falta de señalización provocó bocinazos, demoras y dificultades para automovilistas y peatones en la intersección de Figueroa Alcorta y Cavia. Los establecimientos que conservaron energía pudieron hacerlo mediante grupos electrógenos.
Personal de Bomberos de la Ciudad debió intervenir para asistir a personas que habían quedado atrapadas en ascensores. El corte coincidió con una noche de intensa circulación y actividades abiertas al público en distintos sectores porteños.
El servicio regresó durante la noche
Edesur informó mediante un comunicado que la interrupción se produjo por “una falla en el sistema ajena a la empresa”. Hasta ese momento no se había precisado el origen técnico del problema ni si los cortes en las redes de ambas distribuidoras estaban relacionados.
La recuperación del suministro se produjo de manera gradual. Cerca de las 23 permanecían sin electricidad 892 clientes de Edesur y otros 1.332 pertenecientes al área de Edenor.