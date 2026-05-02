Protocolo antiterrorista

Atacaron con una bomba molotov a un centro israelita en La Plata

Un desconocido arrojó un artefacto incendiario de fabricación casera contra la fachada de la histórica institución. Aunque no se registraron heridos, la gravedad del hecho motivó la intervención inmediata de la Unidad de Delitos Complejos y Contraterrorismo.