Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en septiembre de 2025

En septiembre de 2025, las empleadas domésticas recibirán un incremento del 1 % sobre su remuneración básica, acordado por el convenio paritario del servicio doméstico. Este ajuste se suma a la última cuota del bono no remunerativo, destinado a compensar la falta de actualizaciones salariales durante los primeros meses del año
Según las cifras difundidas, las trabajadoras comprendidas en el régimen de menos de 24 horas semanales o en modalidad de jornada cobran por hora: $ 3.052,99 con retiro y $ 3.293,99 sin retiro
En tanto, quienes perciben salarios mensuales (más de 24 horas semanales) reciben: $ 374.541,36 con retiro y $ 416.485,63 sin retiro
Actualizaciones salariales
¿Cómo quedan los valores por hora?
Para quienes trabajan menos de 24 horas semanales—ya sea en modalidad con retiro o sin retiro—los valores por hora ajustados son:
Con retiro: $ 3.052,99
Sin retiro: $ 3.293,99
Este aumento, aunque modesto, se suma a la última cuota del bono, ampliando el ingreso de este sector.
El bono se distribuye en tres cuotas
Remuneración mensual para jornada completa
Las empleadas que cumplen más de 24 horas semanales (regimen mensual) percibirán:
Con retiro: $ 374.541,36
Sin retiro: $ 416.485,63
A estos montos deben agregarse otros conceptos obligatorios como la antigüedad, aportes jubilatorios y cobertura de obra social, conforme a la normativa vigente
El bono se distribuye en tres cuotas (julio, agosto, septiembre), y esta última cuota de septiembre tiene la siguiente escala:
Hasta 12 horas semanales: $ 4.000
12 a 16 horas: $ 6.000
Más de 16 horas o modalidad sin retiro: $ 9.500
Este monto, aunque no representa un porcentaje significativo sobre el salario base, es un beneficio adicional no acumulativo que mejora la remuneración real del mes.
