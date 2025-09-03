#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Paritarias

Empleadas domésticas: cuánto cobrarán en septiembre de 2025

El acuerdo paritario de este año contempla un aumento del 1 % en los salarios y un bono no remunerativo. Conocé los montos para las trabajadoras con retiro y sin retiro, según las horas semanales.

Convenio paritario del servicio doméstico
 16:20
Por: 

En septiembre de 2025, las empleadas domésticas recibirán un incremento del 1 % sobre su remuneración básica, acordado por el convenio paritario del servicio doméstico. Este ajuste se suma a la última cuota del bono no remunerativo, destinado a compensar la falta de actualizaciones salariales durante los primeros meses del año

Según las cifras difundidas, las trabajadoras comprendidas en el régimen de menos de 24 horas semanales o en modalidad de jornada cobran por hora: $ 3.052,99 con retiro y $ 3.293,99 sin retiro

En tanto, quienes perciben salarios mensuales (más de 24 horas semanales) reciben: $ 374.541,36 con retiro y $ 416.485,63 sin retiro

Actualizaciones salarialesActualizaciones salariales

¿Cómo quedan los valores por hora?

Para quienes trabajan menos de 24 horas semanales—ya sea en modalidad con retiro o sin retiro—los valores por hora ajustados son:

Con retiro: $ 3.052,99

Sin retiro: $ 3.293,99

Este aumento, aunque modesto, se suma a la última cuota del bono, ampliando el ingreso de este sector.

El bono se distribuye en tres cuotasEl bono se distribuye en tres cuotas

Remuneración mensual para jornada completa

Las empleadas que cumplen más de 24 horas semanales (regimen mensual) percibirán:

Con retiro: $ 374.541,36

Sin retiro: $ 416.485,63

A estos montos deben agregarse otros conceptos obligatorios como la antigüedad, aportes jubilatorios y cobertura de obra social, conforme a la normativa vigente

Mirá tambiénEmpleadas domésticas: aumento salarial y bono confirmado

Detalle del bono no remunerativo

El bono se distribuye en tres cuotas (julio, agosto, septiembre), y esta última cuota de septiembre tiene la siguiente escala:

Hasta 12 horas semanales: $ 4.000

12 a 16 horas: $ 6.000

Más de 16 horas o modalidad sin retiro: $ 9.500

Este monto, aunque no representa un porcentaje significativo sobre el salario base, es un beneficio adicional no acumulativo que mejora la remuneración real del mes.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Paritarias
Gremiales
Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Inflación

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro