Buenos Aires

Fuerte operativo de seguridad en el Congreso por una amenaza de bomba

Una advertencia activó este jueves por la tarde un despliegue de la Policía Federal y equipos antiexplosivos en el Palacio Legislativo: se restringieron accesos, se inspeccionaron sectores internos y el perímetro, y finalmente se descartó la presencia de artefactos.