Se registró un incendio en el primer piso de la Casa Rosada

Un cortocircuito en una cocina del ala presidencial generó un principio de incendio en el primer piso del edificio. Personal fue evacuado y trabajaron bomberos para controlar el humo.
Este viernes por la tarde se registró un principio de incendio en el primer piso de la Casa Rosada, aparentemente originado por un cortocircuito en un tablero eléctrico de la cocina ubicada en el ala del Salón Martín Fierro.
Según los primeros reportes, una densa columna de humo alertó a los oficiales en la sede del Poder Ejecutivo, lo que derivó en la evacuación inmediata de trabajadores de la planta alta.
La zona afectada fue rápidamente aislada y bomberos ingresaron al edificio para controlar el foco ígneo y disipar el humo. No hubo confirmaciones oficiales de heridos ni daños estructurales mayores hasta el momento.
Uno de los sectores evacuados incluyó oficinas vinculadas al gabinete económico: se informó que el equipo del ministro Santiago Caputo fue retirado preventivamente como parte del protocolo de seguridad.
La hipótesis principal sugiere que el fuego partió de un tablero ubicado en la cocina del primer piso. La cocina, según fuentes que pudieron observar el episodio, sirve como área de apoyo interno para eventos o reuniones gubernamentales. El tablero habría presentado un sobrecalentamiento o una chispa, provocando humo inmediato y riesgo de ignición.
Ese tablero está cercano al Salón Martín Fierro, una dependencia destinada en ocasiones a recepciones oficiales, lo cual eleva el riesgo en términos funcionales y simbólicos del edificio.
La Casa Rosada activó medidas de emergencia: evacuación de personal del primer piso, revisión de los sistemas eléctricos y chequeo del resto de las instalaciones por parte de los bomberos.
Pese al susto, fuentes oficiales indicaron que el acto “no pasó de un inconveniente eléctrico” y que el edificio estará sometido a inspecciones técnicas para determinar posibles fallas en la instalación eléctrica.
Hasta el momento no se comunicó corte de actividades oficiales en el resto de las dependencias de la Casa Rosada, aunque las tareas y reuniones en el primer piso fueron suspendidas mientras se normalizaba la situación.
