Córdoba

Absolvieron a los dos funcionarios que impidieron al papá de Solange Musse verla antes de morir

El médico y ex director del Hospital de Huinca Renancó, Eduardo Andrada, y la asistente social Analía Morales llegaron al debate acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por unanimidad, el jurado popular consideró que son inocentes.