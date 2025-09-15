Absolvieron a los dos funcionarios que impidieron al papá de Solange Musse verla antes de morir

El jurado popular absolvió a los dos funcionarios que impidieron el ingreso del padre de Solange Musse a la provincia de Córdoba cuando su hija se encontraba enferma de cáncer de mama durante la pandemia de coronavirus.
El médico y ex director del Hospital de Huinca Renancó, Eduardo Andrada, y la asistente social Analía Morales llegaron al debate acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por unanimidad, el jurado popular consideró que son inocentes.
El fiscal Julio Rivero había pedido un año y seis meses de prisión condicional para los implicados, al tiempo que peticionó la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El representante del Ministerio Público Fiscal alegó que Solange Musse, Pablo Musse, Teresa Oviedo y Lorena Oviedo deben ser reconocidos como víctimas de violencia institucional.
Por su parte, el abogado querellante Carlos Nayi solicitó una pena de dos años y otros cuatro de inhabilitación para desempeñar funciones en el Estado.
Sin embargo, los miembros del jurado votaron por unanimidad la inocencia de Morales y por mayoría la absolución del facultativo.
Solange Musse fue una joven argentina de 35 años que falleció el 21 de agosto de 2020 en Córdoba, mientras atravesaba un cáncer de mama en etapa terminal. Su caso se hizo emblemático por las restricciones sanitarias impuestas durante la pandemia de COVID-19, que le impidieron despedirse de su padre, Pablo Musse.
Él había viajado desde Neuquén con todos los permisos correspondientes, pero fue detenido en un control sanitario en Huinca Renancó debido a un test rápido de COVID-19 que resultó ser falso positivo. A pesar de contar con un certificado de PCR negativo, las autoridades le impidieron el ingreso a la provincia, y Solange falleció sin poder abrazarlo por última vez
Este hecho generó una profunda indignación en la sociedad argentina y dio lugar a un juicio judicial. El 15 de septiembre de 2025, el jurado popular absolvió a los dos funcionarios imputados: Eduardo Javier Andrada, exdirector del Hospital de Huinca Renancó, y Analía Morales, asistente social del COE Regional Río Cuarto.
Ambos estaban acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber impedido el ingreso de Pablo Musse a Córdoba
El caso de Solange Musse se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos humanos y la dignidad en tiempos de pandemia, evidenciando las tensiones entre las restricciones sanitarias y las necesidades emocionales y familiares de las personas.
