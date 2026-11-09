Organismos de Derechos Humanos, entre ellos Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, le pidieron al Papa León XIV que expulse del estado clerical al sacerdote Christian Von Wernich, un ex capellán de la Policía Bonaerense condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
Solicitaron al Papa León XIV que le quite el estado clerical a Christian Von Wernich
En una carta conjunta, organismos de derechos humanos pidieron al Santo Padre que revea el status del sacerdote, que oficia misa en su detención y administra el sacramento de la comunión mientras cumple reclusión perpetua por crímenes de lesa humanidad.
Condenas por delitos de lesa humanidad
El religioso, que ha celebrado misa en su detención, fue sentenciado con condena firme de la Corte Suprema por los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios cometidos contra numerosas víctimas del denominado Circuito Camps, intergrado por centros clandestinos de detención, tortura y extermino de la Policía Bonaerense.
La sentencia estableció su responsabilidad, entre otros hechos, en siete homicidios agravados y decenas de privaciones ilegales de la libertad y casos de tormentos.
"A pesar de la sentencia firme dictada por la justicia argentina, Christian Federico von Wernich continúa conservando el estado clerical. Durante su detención ha celebrado misa y administrado la comunión a otros condenados por crímenes de lesa humanidad", denunciaron los organismos firmantes.
"Resulta inadmisible que una persona condenada mediante sentencia firme por crímenes de esta gravedad continúe investida del estado clerical y de las potestades propias del ministerio sacerdotal. La Iglesia Católica no puede ser un refugio para genocidas", agregaron.
En este sentido, cuestionaron que "lejos de aportar información que permita conocer el destino de las personas desaparecidas, continúa manteniendo silencio respecto de sus víctimas y de las personas que aún hoy son buscadas por sus familiares".
Durante el juicio que lo halló culpable se acreditó que Von Wernich utilizó la influencia que le confería su condición clerical para generar confianza con personas ilegalmente detenidas y sometidas a tormentos constantes para sacarles información "que era utilizada para el aparato represivo".
"Amparándose en la confianza y autoridad derivadas de su condición clerical, se presentaba ante las víctimas con la apariencia de brindar asistencia y consuelo espiritual, mientras obtenía información que era utilizada por el aparato represivo y ejercía presión psicológica sobre las personas secuestradas", señalaron en la misiva.
Además, indicaron que Von Wernich conocía perfectamente las condiciones en las que vivían las víctimas en los centros de detención y tortura y también que bautizó a una niña nacida durante el cautiverio de su madre en la brigada de Investigaciones de La Plata.
Engaño y pedidos de dinero
"Del mismo modo, familiares de personas detenidas-desaparecidas declararon que Von Wernich utilizó su posición de sacerdote y capellán para manipularlos, contener o desalentar sus denuncias y ocultar información relacionada con el destino de sus seres queridos", acotaron.
Y agregaron que "también se acreditaron maniobras vinculadas con el pedido de dinero a familiares bajo la supuesta promesa de que un grupo de personas secuestradas viajaría al exterior, personas que continúan desaparecidas",
"Von Wernich utilizó así su posición dentro de la Iglesia y la confianza que su ministerio generaba para vulnerar la vida, la libertad y la integridad física y psíquica de personas que se encontraban en una situación de absoluta indefensión, contribuyendo asimismo a garantizar la impunidad de quienes participaron de los más graves crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado", manifiestan.
"Por la extrema gravedad de esos hechos, solicitamos que disponga las actuaciones canónicas necesarias para resolver su dimisión del estado clerical, conforme a las normas aplicables", le solicitaron al Papa León XIV.
Firman la carta dirigida al Sumo Pontífice:
Abuelas de Plaza de Mayo
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
H.I.J.O.S. Capital
Asociación Buena Memoria
Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH)
Fundación Memoria Histórica y Social Argentina
Hijas e Hijos del Exilio
Liberpueblo
NIETES CABA-GBA
Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia
Red Federal de DDHH
SERPAJ.