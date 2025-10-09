#HOY:

Alerta por viento fuerte en Buenos Aires y otras tres provincias de Argentina

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta también a Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Imagen ilustrativa.
 11:39

El mal clima se mantiene este jueves en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.

Se trata de un alerta amarillo que sigue para zonas de las provincias de Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El aviso de alerta del SMN.El aviso de alerta del SMN.

Alerta amarillo por viento fuerte

De acuerdo con el reporte del organismo, “el área será afectada por vientos del noroeste con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h".

Imagen ilustrativa.Imagen ilustrativa.

Recomendaciones del SMN por viento fuerte

  • Evitar actividades al aire libre.
  • Asegurar los elementos que puedan volarse.
  • Mantenerse informado por autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
CLIMA EXTENDIDO

