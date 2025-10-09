Alerta por viento fuerte en Buenos Aires y otras tres provincias de Argentina

El mal clima se mantiene este jueves en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.
El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta también a Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Se trata de un alerta amarillo que sigue para zonas de las provincias de Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
De acuerdo con el reporte del organismo, “el área será afectada por vientos del noroeste con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h".
