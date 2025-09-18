Nuevos valores de subsidios para líneas de colectivos urbanos e interurbanos

El gobierno de la Nación emitió nuevos valores correspondientes a los subsidios para empresas de colectivos urbanos e interurbanos.
La resolución sólo afecta a empresas de la ciudad de Buenos Aires, conurbano, Gran La Plata y la provincia bonaerense en general.
Las afectadas son firmas de la provincia de Buenos Aires, Gran La Plata, conurbanos bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estos números se dieron a conocer mediante la Resolución 58/2025 del Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, publicada este jueves en el Boletín Oficial y con firma del secretario Luis Octavio Pierrini.
En el documento se aprueban los montos definitivos de la liquidación del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) y las compensaciones por "Atributo Social" y "Boleto Integrado".
Esta normativa impacta directamente en las empresas de transporte público de pasajeros urbanos y suburbanos que operan en el ámbito definido por la ley 25.031. Se establece que el 100% de las acreencias correspondientes a estas compensaciones serán liquidadas en un plazo de cinco días, garantizando así el financiamiento necesario para el funcionamiento de estos servicios esenciales.
Además, se instruye la publicación de los montos de las acreencias en la página web de la Secretaría de Transporte.
Se contempla también el pago del denominado “Premio Estímulo” en el que incurren las empresas de transporte público que operan en el área denominada Gran La Plata, comprendida por los partidos de La Plata, Berisso, y Ensenada, como consecuencia de las escalas salariales aprobadas por la resolución 570/92 de la Subsecretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.
El detalle de las empresas que reciben el subsidios para colectivos urbanos e interurbanos by El Litoral
