Colectivos: ahora se podrá pagar en Santa Fe sin tarjeta Sube

Comenzó el recambio de las validadoras para abonar con QR y otros medios. Estará operativo una vez que finalice la puesta a punto de la nueva tecnología. Quienes posean un atributo social en la SUBE deberán seguir usando la tarjeta física o digital. Conocé todos los medios de pago posibles.

Las nuevas validadoras para pagar el colectivo en el área metropolitana santafesina.
 14:43
Por: 

Comenzó el recambio de las validadoras en los colectivos de la ciudad de Santa Fe, lo que permitirá que los ciudadanos puedan abonar el boleto con QR, tarjetas de crédito o débito, celulares y relojes con tecnología NFC, además de la tarjeta SUBE física o digital.

El recambio de las validadoras – que tenían más de diez años de uso – fue posible gracias a las gestiones realizadas por la Municipalidad de Santa Fe ante Nación Servicios, organismo responsable de la infraestructura tecnológica del sistema SUBE a nivel nacional. Con esta modernización, la ciudad se suma a otros distritos del país que avanzan en la digitalización del transporte público, ofreciendo más comodidad y alternativas a los usuarios.

Según informaron desde Nación Servicios, se estima que en los próximos días concluya la instalación y la puesta a punto del nuevo sistema.

Nuevos métodos de pago habilitados

Una vez en funcionamiento, los usuarios podrán abonar el boleto de colectivo mediante:

Tarjetas de débito y crédito (Visa y Mastercard).

Celulares y relojes con tecnología NFC asociados a esas tarjetas.

Código QR a través de billeteras electrónicas como Mercadopago, Modo, BNA+ y la app SUBE.

Tarjeta SUBE, tanto en su versión física como digital.

Funcionamiento

Con tarjetas de débito o crédito, el procedimiento es similar al de la SUBE: se apoya la tarjeta en el validador hasta que la pantalla confirme el pago.

Con código QR, desde la app SUBE o billeteras electrónicas compatibles, se debe seleccionar la opción “Pagar con QR” y apuntar al lector ubicado en la parte inferior del validador. Esta alternativa funciona en celulares con Android 8 o superior.

Beneficios y descuentos

La Municipalidad recuerda que quienes poseen un descuento o atributo social SUBE (nacional o local) deberán seguir usando la tarjeta SUBE física o digital como método de pago para seguir accediendo al beneficio.

