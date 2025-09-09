Colectivos: ahora se podrá pagar en Santa Fe sin tarjeta Sube

Comenzó el recambio de las validadoras en los colectivos de la ciudad de Santa Fe, lo que permitirá que los ciudadanos puedan abonar el boleto con QR, tarjetas de crédito o débito, celulares y relojes con tecnología NFC, además de la tarjeta SUBE física o digital.
El recambio de las validadoras – que tenían más de diez años de uso – fue posible gracias a las gestiones realizadas por la Municipalidad de Santa Fe ante Nación Servicios, organismo responsable de la infraestructura tecnológica del sistema SUBE a nivel nacional. Con esta modernización, la ciudad se suma a otros distritos del país que avanzan en la digitalización del transporte público, ofreciendo más comodidad y alternativas a los usuarios.
Según informaron desde Nación Servicios, se estima que en los próximos días concluya la instalación y la puesta a punto del nuevo sistema.
Nuevos métodos de pago habilitados
Una vez en funcionamiento, los usuarios podrán abonar el boleto de colectivo mediante:
Tarjetas de débito y crédito (Visa y Mastercard).
Celulares y relojes con tecnología NFC asociados a esas tarjetas.
Código QR a través de billeteras electrónicas como Mercadopago, Modo, BNA+ y la app SUBE.
Tarjeta SUBE, tanto en su versión física como digital.
Funcionamiento
Con tarjetas de débito o crédito, el procedimiento es similar al de la SUBE: se apoya la tarjeta en el validador hasta que la pantalla confirme el pago.
Con código QR, desde la app SUBE o billeteras electrónicas compatibles, se debe seleccionar la opción “Pagar con QR” y apuntar al lector ubicado en la parte inferior del validador. Esta alternativa funciona en celulares con Android 8 o superior.
Beneficios y descuentos
La Municipalidad recuerda que quienes poseen un descuento o atributo social SUBE (nacional o local) deberán seguir usando la tarjeta SUBE física o digital como método de pago para seguir accediendo al beneficio.
