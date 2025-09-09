Modernización del sistema

Colectivos: ahora se podrá pagar en Santa Fe sin tarjeta Sube

Comenzó el recambio de las validadoras para abonar con QR y otros medios. Estará operativo una vez que finalice la puesta a punto de la nueva tecnología. Quienes posean un atributo social en la SUBE deberán seguir usando la tarjeta física o digital. Conocé todos los medios de pago posibles.