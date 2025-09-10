Confirmado: llegará a Buenos Aires el primer avión con deportados desde Estados Unidos

El operativo de deportación masiva de inmigrantes lanzado por la segunda administración del presidente Donald Trump tendrá una novedad para la Argentina: por primera vez en lo que va del año, uno de los aviones fletados por el gobierno norteamericano para expulsar migrantes tendrá como destino final el aeropuerto de Ezeiza, según fuentes oficiales.
Está pautado que la aeronave, un Boeing 767-300 con capacidad para 247 pasajeros, de la empresa Omni Air International, parta este miércoles desde Estados Unidos.
El mismo, hará escalas previas en Bogotá, Colombia, y en el aeropuerto internacional de Confins, de Belo Horizonte, en Brasil.
No hubo confirmación oficial de cuántos argentinos serán trasladados en ese avión, en medio de un marcado hermetismo del operativo.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.