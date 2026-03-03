Cedió un complejo Procrear y provocó una evacuación de madrugada

A las 4.30, el patio interno cedió de golpe y se tragó las cocheras. El episodio se registró en la calle Mafalda al 900, en el barrio porteño de Parque Patricios, dentro de un complejo habitacional Procrear, ubicado detrás del estadio de Huracán.
El colapso ocurrió cerca de las 4.30 en un edificio del plan Procrear sobre Mafalda al 900, detrás de la cancha de Huracán: se hundió el patio interno sobre las cocheras del subsuelo, aplastó decenas de autos y dejó a cientos de vecinos afuera, sin poder ingresar.
El llamado al 911 ingresó cerca de las 4.45 y alertó sobre el derrumbe del patio interno del predio, que colapsó sobre el estacionamiento subterráneo. En el lugar se desplegó un operativo con Bomberos de la Ciudad, el Grupo Especial de Rescate (GER) y efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
No se reportaron heridos ni personas atrapadas, pero la evacuación fue total y preventiva: los vecinos fueron sacados en plena madrugada ante el riesgo de un colapso mayor.
El derrumbe dejó entre 60 y 66 vehículos afectados —varios de ellos directamente bajo la losa y los escombros—, mientras se restringía el ingreso al complejo hasta que se complete la evaluación técnica de la estructura.
En la zona, además, el predio fue delimitado por seguridad y los residentes quedaron a la espera de autorización para volver, aunque sea, a buscar lo indispensable.
La intervención incluyó dotaciones de Bomberos, unidad médica y división K9 para búsqueda en estructuras colapsadas, junto con un puesto de comando en el lugar.
Desde el SAME informaron que no había lesionados, mientras los equipos revisaban la estabilidad del sector hundido y el impacto sobre los edificios linderos. El complejo, según el testimonio de vecinos, concentra unos 300 departamentos y la evacuación alcanzó a cientos de personas.
Entre los evacuados, un vecino identificó al emprendimiento como parte del programa Procrear y sostuvo que el daño, por ahora, es material: “no hubo muertos ni heridos porque ocurrió a las 4 de la mañana”.
Otros testimonios apuntaron a problemas previos en la cochera: hablaron de filtraciones persistentes y de trabajos para mejorar desagües, mientras reclamaban que se determinen responsabilidades una vez que avancen los peritajes.