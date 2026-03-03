Ciudad de Buenos Aires

Cedió un complejo Procrear y provocó una evacuación de madrugada

El colapso ocurrió cerca de las 4.30 en un edificio del plan Procrear sobre Mafalda al 900, detrás de la cancha de Huracán: se hundió el patio interno sobre las cocheras del subsuelo, aplastó decenas de autos y dejó a cientos de vecinos afuera, sin poder ingresar.