El lunes por la mañana, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, en conjunto con efectivos de la División Drogas Peligrosas de Concordia, llevó adelante un operativo en inmediaciones de Ruta 4 y calle Juana Duarte, en uno de los ingresos al barrio El Silencio, en el que procedieron al control de un colectivo que transportaba personal de tareas de cosecha.
Entre Ríos: controlaron un colectivo de cosecheros y secuestraron drogas
La Policía realizó un operativo de control en vehículos que transportaban trabajadores. Una mujer llevaba drogas en sus genitales. La detuvieron.
Durante el procedimiento intervino el can detector de narcóticos “Mali”, junto a su guía, realizándose controles sobre distintas personas presentes en el sector.
A partir de las marcaciones efectuadas por el can y con intervención del fiscal Dr. Tomás Tscherning, se solicitaron las correspondientes órdenes de requisa personal, autorizadas por la jueza de Garantías Dra. María Gabriela Seró.
Como resultado de las medidas, una de las requisas arrojó resultado positivo y secuestraron 60 envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína. La droga se encontraba dentro de un preservativo que una mujer llevaba colocado en su vagina. Las otras requisas arrojaron resultado negativo.
Personal de la División Drogas Peligrosas realizó las diligencias correspondientes sobre la sustancia hallada y los elementos quedaron secuestrados a disposición de la autoridad judicial interviniente.
La mujer que llevaba las drogas fue detenida.