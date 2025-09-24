Entrerriana de 22 años reconoció en juicio abreviado que fue parte del crimen otra de 19 años

Mirá tambiénConcordia: una nena intentó autolesionarse dentro de la escuela a la que asiste
El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Entre Ríos, Alejandro Cánepa, dará conocer el viernes 26 de septiembre la sentencia que adelantó este martes 23, de manera oral, en la audiencia de juicio abreviado que se realizó para abordar la situación de Micaela Ayelén Miño, de 22 años, madre de dos hijos, embarazada, sin antecedentes, pero con dos causas en trámite por los presuntos delitos de Robo y Lesiones.
Este martes, Cánepa, tras escuchar los fundamentos de los fiscales Paola Farinó y Juan Pereyra, que acordaron con la defensa de la imputada, a cargo de Guillermo Retamar y Javier Aiani, el cumplimiento de la pena de nueve años de prisión efectiva como coautora del delito de Homicidio simple, en perjuicio de Abril Milagros Morato, que tenía 19 años cuando fue atacada por Miño y una menor de 14 años.
El hecho que la joven reconoció en esta audiencia, consistió en que el 1 de septiembre de 2024, junto a la menor, llegó a la casa de Morato, en calle Luis Palma, en un barrio al oeste de Paraná, y le gritaron que saliera, le profirieron amenazas de muerte y cuando aquella salió, la agredieron a golpes de puños y cuando intentó regresar a la casa para resguardarse, fue alcanzada por la menor –mientras Miño impedía que el padre de la víctima pudiera ayudarla–, asestándole dos certeras puñaladas que le partieron el corazón.
Fiscalía sostuvo la acusación en las evidencias recolectadas en el lugar del hecho, basada en testimoniales de siete testigos vecinos del lugar que vieron la escena y sindicaron a las acusadas como las autoras de la agresión. También en informes científicos realizados en la ropa de la víctima y en las cámaras de seguridad que las muestran en acción.
