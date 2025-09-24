Concordia: una nena intentó autolesionarse dentro de la escuela a la que asiste

Una alumna intentó lesionarse. La dramática situación se vivió durante el mediodía del lunes 22 de septiembre, dentro del edificio de la Escuela primaria Nina N° 6 “Gral. San Martín”, ubicada en calles Néstor Garat y Maipú de Concordia, en Entre Ríos. Los detalles de lo que ocurrió trascendieron este martes.
Según informaron, una estudiante de unos 11 años habría intentado cortarse en los brazos y, al no conseguirlo, solicitó la ayuda de sus compañeras. Ante esta situación, las demás chicas decidieron acudir a la directora para informar lo sucedido.
De inmediato se solicitó la presencia de una ambulancia del 107 para asistir a la niña. En el lugar intervino el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia (Copnaf) y personal policial de la comisaría de Minoridad y de la comisaría Décima. Finalmente, la situación fue controlada sin mayores consecuencias.
Este martes, el director Departamental de Escuelas, José Luis Ferrari, confirmó que “efectivamente, ayer en la escuela San Martín Nº 6, una chica entró en crisis, se quiso autolesionar, pero no hubo lesiones, no hubo nada de eso”.
“Una de sus compañeras avisó a la maestra, que la contuvo, y de inmediato se puso en marcha el protocolo que nosotros tenemos en educación. Luego intervino Copnaf y el área pedagógica de acompañamiento en la escuela, y hoy concurrió normalmente a la escuela”, señaló.
Según informó Ferrari, “un problema familiar” habría sido el desencadenante de la crisis, por lo que el Copnaf está trabajando con la familia.
